Ny dom bremser for ulovlig streaming af fodbold i Danmark

Der kan næppe herske nogen tvivl om, at det ikke er i orden at streame live sport uden at have betalt ved kasse ét. Nu har en dansk domstol så slået fast, at portaler som tilbyder adgang til disse streams kan og skal blokeres.

Det er Spanske LaLiga og RettighedsAlliancen, som har bragt sagen for retten og altså nu fået medhold. Målet har været, at få de 9 mest populære portaler blokeret hos de danske internetudbydere.

Portalerne nævnes ikke ved navn, men det oplyses, at de ligeledes udbyder streams fra andre ligaer end LaLiga.

Direktør for RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund udtaler:

“Vi oplever en voldsom trafik til hjemmesider, der tilbyder ulovlig live-streaming af sportsbegivenheder. Det er særligt fodboldkampe, der tiltrækker de danske brugere, og med et gennemsnitligt antal besøg på 1,4 millioner danskere om måneden, så er der altså tale om et omfattende og alvorligt problem”

Alene i perioden februar 2018 til februar 2019 kunne RettighedsAlliancen registrere 18 millioner besøg til de mest populære portaler, der udbød disse ulovlige streams. Det er ifølge organisationen en stigning på hele 15% i forhold til samme periode året forinden.

Kan føre til yderligere blokeringer

Alt efter hvordan dette udvikler sig, kan det bane vej for blokering af ulovlig streaming generet

‘Audiovisual Director’ hos LaLiga, Melcior Soler, afslører, at ulovlig streaming af LaLigas kampe længe har været et kæmpe problem:

“Audiovisual Piracy is illegal and has great consequences, not only for us, but for the league and the future of the game, so we are very happy that RettighedsAlliancen has joined us in the fight. We know that Denmark is at the forefront of the development of digital tools to fight online piracy, and this is a big issue for us”, fortæller Melcior Soler og fortsætter:

“We are now looking forward to seeing the effects of the blockings and hope that they can serve as an example for other countries, so that we can stand together in the fight against online piracy”.

Her på TechRadar opfordrer vi naturligvis til, at man overholder loven.

Udsigten til blokeringer af denne art, er dog heller ikke nødvendigvis en holdbar løsning, idet de vil kunne omgås med en VPN-løsning, på samme måde som man kan tilgå TV og film, som ellers er forbeholdt andre regioner og verdensdele.

I den forbindelse kan du med fordel se på vores liste over de bedste VPN-løsninger i 2019.