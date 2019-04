Nu kan du spille Snake i Google Maps

Google er altid med på en spøg og har de forgangne år budt på nogle interessante aprilsnare – eksempelvis i 2016, hvor de tilføjede en ”mic drop”-knap der erstattede ”Send and Archive”, som ville sende en GIF med en Minion til alle i samtale, hvis man trykkede på den.

Selvom alle ikke syntes, at dette var lige morsomt (afhængig af om du finder Minions morsomme), har tech-giganten i år grebet tingene anderledes an. I stedet for en plat spøg lancerer de i år en sjov version af det klassiske Snake-spil i Google Maps og tilfører hermed en følelse af rejselyst og konnotationer til 1990’erne.

Image: Google

Spillet bliver tilgængeligt via seneste opdatering til Maps og fås i dag både til iOS og Android. Du kan spille med resten af ugen. Skulle du være en af de få, som ikke bruger Google Maps på din telefon, kan du også spille Snake på din computer .

Tag en tur med toget

Hvis du vil spille med, skal du enten gå ind på den dedikerede hjemmeside eller kigge efter ”Spil Snake”-muligheden under indstillingsmulighederne i Google Maps-appen på din telefon (som vist i GIF-filen herunder).

Image: Google

I stedet for en slange, bevæger du et tog igennem forskellige lokationer. Du kan vælge imellem Cairo, Tokyo, Sydney, San Francisco, London, São Paulo eller hele verden.

Image: Google

Formålet med spillet er at samle så mange passagerer op som muligt, uden at ramme dig selv eller siden af kortet. Du styrer toget via piletasterne på dit tastatur, og hver passager du samler op tilføjer ekstra længde på toget, hvilket gør det sværere at navigere rundt på skærmen.

Du får ekstra points, hvis du i hver by samler kendte landemærker op (såsom Sydney Opera House, London Bridge eller Golden Gate Bridge).

I modsætning til det originale Snake-spil, bevæger toget sig ganske hurtigt, så det kræver lidt ekstra at styre det succesfuldt.