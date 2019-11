Nu kan du spille FIFA 20 i den danske North-trøje

Hos den danske esport-organisation North har man – med god grund – svært ved at få armene ned lige nu. Spiludgiveren EA har nemlig besluttet at inkorporere Norths klubtrøje i det ekstremt populære fodboldspil FIFA 20, hvilket ingen anden dansk esport-organisation før har opnået.

"Vi er vildt glade og stolte over at få Norths jersey optaget i FIFA, så de op til 10 millioner FIFA-spillere globalt set kan blive eksponeret for os," lyder det i en pressemeddelelse fra North Esports pressechef, Christian Slot.

"Det er også en blåstempling af North som navn og brand, at EA vælger at optage os. Det er ikke alle og enhver, der får den mulighed," påpeger Christian Slot.

North er én ud af 21 esport-organisationer, som i denne ombæring har fået deres trøjer inkorporeret i FIFA Ultimate Team, hvilket er en spilfunktion, der lader brugerne sætte deres eget hold – med egne trøjer – og dyste mod andre spillere online.

Foruden North, hvis FIFA-hold består af Marcus "Marcuzo" Jørgensen, Jesper "Pilm" Prang og Mads "MadsR" Rosendal, finder man også navne som Team Liquid, Complexity Gaming, Natus Vincere og Vitality på listen over de udvalgte esport-organisationer i denne omgang.

Ifølge pressemeddelelsen oplyser FIFA-udgiveren EA, at man blandt andet kan få trøjen til sit hold ved at tune ind på streaming-platformen Twitch med en tilknyttet PlayStation-konto og streame årets første store FIFA-turnering, der løber af stablen fra 8. - 10. november i Bukarest, hvor 64 spillere dyster i FUT Champions Cup.