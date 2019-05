Nu kan du spare 45 % på en soundbar fra Sony

Moderne fladskærme har som udgangspunkt et fremragende billede og en elendig lyd. Det er selvfølgeligt meget sort-hvidt trukket op, men heller ikke helt ved siden af.

Så skal du have ordentlig lyd til dine levende billeder, er det i mange tilfælde en god idé at sætte et eksternt lydanlæg til. Den nemmeste – og pæneste – løsning er helt klart at vælge en soundbar.

Derfor er vi på TechRadar gået på udkig efter et godt tilbud på af en af slagsen, og vi har fundet frem til CDON, der nu har nedsat Sonys Bluetooth-soundbar HT-SF200 fra 1.790 kroner til blot 980 kroner.

Sony HT-SF200 Soundbar (sort)| 1.790 ,- 980,– | 45% |CDON

Med HT-SF200 har Sonys skabt en enkel og kompakt soundbar med indbygget subwoofer. Så du får altså en lyd med ordentlig dybde – uden at skulle ofre plads på en kompliceret opsætning, der fylder det halve af stuen. Se tilbud

Som mange andre hælder vi til, at en soundbar skal høres, men helst ikke ses. I hvert fald bør den ikke larme rent visuelt, og det er da heller ikke tilfældet med HT-SF200, som har et yderst diskret design.

Det bedste er dog, at den kompakte soundbar har indbygget subwoofer, der kan levere en buldrede bas, mens to fremadvendte højttalere sørger for resten af lydspektret. Samtidig kommer HT-SF200 med Sonys virtuelle surround-lydteknologi, S-Force Pro.

Den samlede udgangseffekt er på 80 W, hvilket burde være nok til de fleste "almindelige" brugere. Forbindelsen til fladskærmen foregår via HDMI og betjening via Bluetooth. Lettere kan det ikke være.

Og har du lyst til at droppe tv-delen og bare høre musik, så kan du koble din eksterne afspiller til via USB eller streame trådløst via Bluetooth. Så egentlig får du både fed lyd til dit tv samt en Bluetooth-højttaler til din mobil i ét hug.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet hos CDON varer, så overvej ikke for længe, hvis du ønsker at benytte det.