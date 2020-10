Nu igen: YouSee hæver priserne for en million kunder

Det er ikke så underligt, hvis du føler, at du har læst den her historie før. Prisstigninger hos YouSee er nærmest blevet en tilbagevendende begivenhed, der finder sted mindst en gang om året. Og fra starten af 2021 hæver YouSee så priserne på sine TV-pakker igen.

Hvordan kan du se i tabellen her:

Overfor BT forklarer YouSee-direktør Jacob Mortensen, at prisstigningerne er holdt nede.

“Vi har forsøgt at holde prisstigningerne nede på et minimum, og derfor har vi kigget på, hvad vi kunne fjerne for at holde prisstigningerne nede. De her stigninger er udtryk for, at det er blevet dyrere for os at have de her tv-kanaler og streamingtjenester. Derfor stiger priserne,” siger han.

Ved samme lejlighed ændrer YouSee i kanalerne. Ekstrakanalen og Disney XD lukker. Det samme gør muligheden for at høre radio på TV’et.