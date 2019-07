Nu er Samsung Galaxy A80 landet i de danske butikker

Hvis du har gået og ventet på den seneste mobil fra Samsung, så er ventetiden nu slut. Fra og med i dag (den 8. juli) kan du smutte ned i den nærmeste velassorterede elektronikbutik – eller en tur på nettet – og købe den nye Samsung Galaxy A80.

Den nye mobil er en udvidelse af Samsungs mellemklasse-serie, og ud over at komme med noget af det bedste, producenten kan byde på med hensyn til funktioner, så bringer telefonen også nyt på banen i form af et roterende kamera.

Ifølge Samsung giver det nye kamera helt nye muligheder for at tage billeder og video – og at dele dine mesterværker.

"Vi er stolte af at introducere helt nye innovationer med Galaxy A80. Kamera- og skærmkvalitet er meget vigtige for vores brugere, der fotograferer, optager og deler oplevelser i realtid. Disse brugere stiller ligeså store krav til bagkameraet som til frontkameraet. Derfor har vi nu lanceret en ny teknologi med roterende kamera, hvor de samme kameraer bruges til selfies som til almindelige fotos," siger Claus Holm, Director IM & Country Manager Denmark.

Tredobbelt kamera

Galaxy A80 kommer med et tredobbelt kamera, der omfatter et 48 MP hovedkamera, et 8 MP supervidvinkelkamera, der optager op til 123 grader, og endelig et 3D dybdeeffekt-kamera til bokeh-effekter.

Og da det roterende kamera kan tage billeder i begge retninger, så får du helt nye muligheder for at højne kvaliteten af dine selfies.

Ud over det roterende kamera kan Galaxy A80 prale af en FHD+ Infinity Super AMOLED-skærm på 6,7 tommer, en Octa Core (2.2GHz Dual + 1.8GHz Hexa) processor, 8 GB RAM samt 128 GB intern diskplads samt et batteri på 3,700 mAh.

Den vejledende pris for Samsung Galaxy A80 er 5.199 kroner, og du kan vælge mellem farverne sølv, guld og sort.