Nu bliver Teslaen selvkørende

Den amerikanske rigmand og tech-iværksætter Elon Musk har sat sig to klare opgaver for efteråret, med to banebrydende målsætninger for henholdsvis rumraket-industrien og den selvkørende bilindustri.

Det skriver nyhedsmediet Reuters ifølge Computerworld efter et interview med rigmanden ved en energi-konference i Stavanger, Norge.

”Der er to teknologier jeg ideelt set er fokuseret på: At få vores Starship i kredsløb, og efterfølgende på at få Tesla biler til at være selvkørende inden udgangen af året,” fortæller Tesla- og SpaceX-chef Elon Musk i interviewet.

”At have selvkørende egenskaber udrullet bredt i hvertfald i USA. Og potentielt også i Europa, men det afhænger af myndigheders godkendelse,” præciserer rigmanden ifølge Computerworld.

Elon Musk har ved flere tidligere lejligheder varslet at særligt Tesla-bilernes selvkørende evner skulle være lige om hjørnet.

Allerede i 2017 varslede han, at Tesla-biler ville være i stand til at krydse det amerikanske kontinent uden input fra brugeren – en bedrift som ikke er opnået endnu.

I oktober 2019 lovede Tesla-chefen at selskabets selvkørende evner vil gøre det muligt at udleje ens Tesla-bil til et netværk af ’robottaxaer’ inden udgangen af 2020. Et løfte som siden er blevet gentaget i 2022, men nu er skudt frem til 2023 eller 2024, skriver Computerworld.