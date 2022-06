Netflix bekræfter: Kæmpehit vender tilbage

Netflix har netop annonceret, at der er blevet sat gang i udviklingen af en ny sæson. I et brev til seriens fans skriver instruktør og forfatter af serien Hwang Dong-hyuk, at man kan glæde sig til et gensyn med flere af de gamle karakterer.

'Det tog 12 år at bringe den første sæson af 'Squid Game' til live sidste år. Men det tog 12 dage for 'Squid Game' at blive den mest populære Netflix-serie nogensinde.'

I serien gambler desperate, gældsplagede mennesker mod hinanden med livet som indsats i en række brutale, klassiske koreanske børnelege, indtil én står tilbage og kan løbe af sted med livet i behold og en kæmpe pengepræmie.

Indtil videre må man dog væbne sig med tålmodighed, inden man glæder sig for meget til et gensyn med de blodige børnelege.

'Vi arbejder stadig på manuskriptet og på at lave formen på historien', fortæller executive producer Kim Ji-yeon og fortsætter:

'Der er bestemt et stort pres på, hvordan vi gør sæson to endnu bedre. Jeg ved, at mange af de forskellige fans har nydt serien meget, men vi fokuserer virkelig på, hvordan vi kan gøre det til en endnu større nydelse for det globale publikum.'

Selvom Netflix ikke udgiver seertal for deres samlede platform, så har de ikke været blege for at afsløre, at 'Squid Game' har været deres største succes nogensinde.

I løbet af seriens første måned så 142 millioner abonnenter over 1,6 milliarder timers 'Squid Game', hvilket er langt mere end nummer to på listen over deres populære serier. Her ligger nemlig første sæson af 'Bridgerton', der i sin første måned blev set i 625 millioner timer.

Den nye sæson af 'Squid Game' har endnu ingen udgivelsesdato. Det rapporterer Ekstra Bladet.