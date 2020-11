Myndigheder klar med mere Black Friday-kontrol

Black Friday og den efterfølgende weekend byder traditionelt på mange mennesker og lange køer i butikkerne. Men på grund af corona-situationen går det ikke i år. Derfor tager Sikkerhedsstyrelsen i weekenden på flere kontrolbesøg end normalt for at tjekke om butikkerne overholder retningslinjerne om bl.a. afstand mellem kunderne og hygiejne.

"Mange af os er i dag på jagt efter en nedsat kaffemaskine, vaskemaskine eller en julegave. Det kan vi heldigvis, selvom corona-smitten breder sig i vores samfund og i verden. Mange lande lukker ned omkring os, og det er alvorligt. Derfor skal vi alle huske at passe på hinanden, når vi er på tilbudsjagt. Det gælder også butikkerne, hvor jeg ved, at mange har taget de opfordringer, vi i regeringen har lavet, til sig. Det vil jeg gerne sige tak for. Nu gælder det om, at vi alle holder ved. Derfor er jeg også glad for, at Sikkerhedsstyrelsen har sat ekstra ind i dag for at vejlede butikkerne. Så corona-smitten ikke breder sig yderligere. Og så vi fortsat kan holde så meget af dansk erhvervsliv åbent som muligt,” siger erhvervsminister Simon Kollerup, i en pressemeddelelse.

Black Week havde en effekt

Flere butikker valgte at sprede tilbud ud over hele ugen. Det kan også ses hos Nets, der holder øje med antallet af gennemførte betalinger. Normalt plejer det at toppe på Black Friday, men i år har det fordelt sig mere jævnt på hele ugen.