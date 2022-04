Millioner af smartphones sender metadata til servere i Rusland

Den Russiske webtjenesteudbyderen Yandex vedkender, at der gemmes brugerdata på servere baseret i Rusland, og det vækker spørgsmål om, hvorvidt regeringen i Moskva kan spore individuelle brugere via deres smartphone.

Yandex er længe blevet kaldt det russiske svar på Google og tilbyder en række tjenester som søgning, e-mail, kort og en app-butik, hvor brugerne kan downloade applikationer til deres Android-telefon.

Derudover tilbyder virksomheden også SDK’er (Software Development Kit), der giver andre app-udviklere mulighed for at inkludere nogle funktioner i deres apps. En af disse tjenester er AppMetrica, som bruges til at hjælpe udviklere med at indsamle og analysere data til markedsføringsformål.

Yandex-data

Sikkerhedsresearcher Zach Edwards bemærkede dog, at AppMetrics sender metadata som fx oplysninger om enheder, netværk og IP-adresse til Rusland. Det er nu blevet bekræftet af 4 researchere, som Financial Times har været i kontakt med.

Yandex fortalte avisen, at de sender data til både Rusland og Finland, men understregede, at oplysningerne er anonyme, og at ingen i praksis ville være i stand til at identificere en individuel bruger.

Det er dog noget, som har vækket en del tvivl og spekulationer, og det har medført, at mange applikationer har fjernet SDK’et for at beskytte brugernes data. Det anslås, at AppMetrica bruges i 52.000 forskellige applikationer på både iOS og Android, og at der er mere end 100 millioner aktive installationer, hvor tjenesten bruges.

Omvendt er SDK’et blevet tilføjet i flere applikationer, bl.a. i apps, der hævder at tilbyde virtuelle private netværkstjenester (VPN) og gratis opkald, kun med det formål at indsamle data, der kan sendes tilbage til Rusland.

Den russiske invasion af Ukraine ser dog ud til at have bremset Yandex' internationale ambitioner midlertidigt og fremhæver de vanskeligheder, som russiske teknologivirksomheder kommer til at stå overfor i den nærmeste fremtid. Virksomheden, som er noteret på New York Stock Exchange, har for nylig været nødt til at afskedige arbejdere på afdelingerne i USA, hvor der udvikles robotteknologi og selvkørende biler, og estiske ministre har foreslået at forbyde Yandex Go taxa-appen i landet.

Tidligere i år fjernede Mozilla de russiske søgemaskineudbydere Yandex og Mail.ru fra sin liste over udbydere efter påstande om, at disse prioriterer statssponsoreret indhold frem for andre medier.

Via: Financial Times