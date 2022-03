Elon Musk advarer Starlink-brugere i Ukraine

Space X' topchef Elon Musk har sendt masser af terminaler til selskabets satellit-baserede internettjeneste Starlink til Ukraine.

Her kan de bidrage med at sikre adgangen til internettet i tilfælde af, at de mere konventionelle internetforbindelser bliver ramt af nedbrud.

Men nu advarer Elon Musk om, at brugere af Starlink-forbindelser i Ukraine kan blive mål for militære angreb.

”Vigtig advarsel: Starlink er det eneste ikke-russiske kommunikationssystem der stadigvæk virker i nogle dele af Ukraine, derfor er sandsynligheden for målrettede angreb stor. Brug venligst med forsigtighed,” skriver Musk ifølge en artikel på Computerworld.

Elon Musk skriver ifølge Computerworld desuden, at han derfor anbefaler, at folk kun bruger Starlink-forbindelserne, når det er nødvendigt.

Han anbefaler samtidig, at antennen bliver placeret så langt væk fra personer som muligt.

Sidst men ikke mindst lyder anbefalinger fra Elon Musk, at man placerer en let form camouflage over antennen, så visuel identifikation bliver sværere.

Flere eksperter bekræfter over for CNN, at brug af satellit-tjenester kan være farligt i krigstid, hvor der tidligere har været eksempel på, at de er blevet mål for angreb.

”Det er ikke nødvendigvis let, men Rusland har i Syrien fået masser af erfaring i at spore og reagere på denne type signaler. Starlink virker muligvis lige nu, men enhver der sætter en Starlink-modtager op i Ukraine bør overveje, at det kan gøre dem til et gigantisk mål,” siger Nicholas Weaver, sikkerhedsforsker ved Berkeley, University of California.

Det er endnu uvist, hvor mange Starlink-terminaler Space X har sendt til Ukraine, men landets vicepremierminister og minister for digital transformation, Mykhailo Fedorov, lagde tidligere på ugen et billede op på Twitter af, hvad der ligner en lastbil fyldt med Starlink-terminaler. Det skriver Computerworld.