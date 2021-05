Microsoft sender officielt Internet Explorer på pension næste år og fortsætter med Edge

Microsoft er indstillet på omsider at droppe deres 25 år gamle Internet Explorer-webbrowser næste år, og i stedet fokusere al opmærksomhed på den Chromium-baserede Microsoft Edge-browser.

I et blogindlæg på deres websted udtaler Microsoft, at "Internet Explorer 11-desktopapplikationen trækkes tilbage og går ud af support den 15. juni 2022 for visse versioner af Windows 10." Disse bestemte versioner af Windows 10 ser ud til at være dem uden en langsigtet servicekontrakt, som er populære hos mange kommercielle og industrielle kunder, der har brug for et konsistent, kompatibelt system i en længere årrække.

Tilsyneladende var dét, der havde holdt Internet Explorer i live de seneste år, at visse ældre, ældre websteder kun kunne ses ved hjælp af Internet Explorer. Men nu hvor Microsoft Edge kan se disse websteder helt fint takket være den indbyggede "Internet Explorer-tilstand", er der ingen grund til faktisk at fortsætte med at understøtte Internet Explorer.

De største vindere ovenpå denne nyhed vil være webudviklere, der ikke længere behøver at kode websteder med henblik på at støtte det aldrende, stadig mere inkompatible Internet Explorer, noget Microsoft erkender i deres meddelelse som værende et løbende problem.

RIP Internet Explorer

Den annoncerede pensionering af Internet Explorer har længe været på vej. Browseren, der engang var allestedsnærværende, har støt mistet terræn til rivaler som Mozilla Firefox og Google Chrome i løbet af de sidste 15 år, da brugerne valgte mere sikre, hurtigere og funktionelle browseroplevelser. Som 9to5Google påpegede, overgik Google Chrome Internet Explorer som den mest populære browser i USA i 2013.

Sidste år meddelte Microsoft, at de trak support til Internet Explorer fra Microsoft 365-apps den 21. august 2021. Det lød allerede dengang som dødsstødet for browseren, så den nye meddelelse er næppe en overraskelse.

Der er virkelig tale om et dødsfald, der er værd at fejre. Ikke kun var det en relikvie af et næsten helt andet internet, og selv da var det ikke en særligt god browser. Den udbredte brug var mere et spørgsmål om Microsofts bevidste bestræbelser på at holde konkurrerende browsere ude på deres operativsystem, noget der vandt dem en utrolig sjælden-i-moderne tid antitrust-retssag fra den ellers ekstremt smidige Clinton- og Bush-administration i begyndelsen af 2000'erne.

Måske er det mest skadelige aspekt af Internet Explorer - bortset fra dets uhyrlige sikkerhedsmangler - det faktum, at dets udbredte anvendelse som standardbrowser for utallige millioner af brugere gennem årene holdt browserudviklingen tilbage i omkring et årti, da rivaliserende browsere som Netscape brutalt blev skubbet ud.

Nu er det omsider tid til at begrave Internet Explorer, og dets død er i dén grad på høje tide.