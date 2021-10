Microsoft 365 sladrer til din chef, hvis du opfører dig dårligt online

Microsoft arbejder på et par nye opdateringer til deres produktivitetsværktøj, der vil give virksomheder mulighed for at holde øje med, hvordan medarbejderne bruger internettet.

Ifølge en opdatering af virksomhedens køreplan vil Microsoft 365 Compliance Center (en tjeneste for it-administratorer) snart have "øget synlighed for dårlig adfærd i browseren og i forbindelse med andre relaterede produkter".

I et andet indlæg foreslås det, at Microsoft skal bruge maskinlæringsteknologi til bedre og mere præcist at opdage potentielle trusler og andre risici.

I modsætning til hvad de plejer, har Microsoft markeret disse punkter som "under udvikling" uden at supplere med mere specifikke tidsaspekter.

Microsoft 365 adresserer interne trusler

Selvom mange virksomheder er udsat for en lang række eksterne trusler, er de sikkerhedsrisici, som medarbejderne skaber (uanset om de er bevidste eller ej) betydelige.

Ifølge en prognose fra sikkerhedsfirmaet Mandiant tegner medarbejdere sig for en tredjedel af alle hændelser i år.

For at hjælpe virksomheder med at tackle denne udfordring tilbyder Microsoft 365 Compliance Center flere muligheder for at give administratoren mulighed for at indstille advarsler, der udløses af visse handlinger, medarbejdere foretager online.

"Browsere bruges ofte til at få adgang til både følsomme og ufølsomme filer i en organisation. Risikostyringsværktøjet giver din organisation mulighed for at opdage og handle på, om filer flyttes ud af betroede områder via Microsoft Edge og Google Chrome," siger en Microsoft-guide.

Med dette system kan en administrator vælge, om de vil advares, for eksempel hvis en medarbejder kopierer filer til personlige cloudtjenester eller USB-sticks, eller når filer flyttes til usikker netværksdeling.

Selvom de nye tilføjelser til produktkøreplanen er noget vage, tyder de på, at administratorer vil have større muligheder for at holde øje med, hvad medarbejderne foretager sig online, og øge sandsynligheden for at opdage og rette risikoadfærd.