Meta anklages for monopol-forsøg

Den amerikanske Federal Trading Commission (FTC) hævder, at Meta Platforms har foretaget opkøb med det formål at skabe sig en dominerende position i metaverset.

Disse anklager kom frem i forbindelse med en retssag om selskabets forsøg på at købe en udvikler af VR-apps.

I juli trådte FTC ind for at blokere Meta Platforms forsøg på at opkøbe Within Unlimited med argumentet, at sammenslutningen af de to selskaber ville skabe et monopol på fitness-apps.

Meta Platforms indgik aftalen i 2021, dagen efter navneskiftet fra Facebook. Within Unlimited står blandt andet bag den populære abonnementsbaserede VR-workoutapp Supernatural.

Nu, hvor retssagen om opkøbet er undervejs, fortæller Reuters, at FTC’s advokater hævder, at Meta Plaforms forsøgte at få fat i nye og blandede VR-brugere for at udvide sin nuværende brugerbase inden for segmentet, en brugerbase, der primært består af unge mænd med fokus på gaming.