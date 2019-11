Lyd-kup: Spar 41% på glimrende trådløse hovedtelefoner fra AKG

Nu kan du få vellyd til lavpris hos CDON, der har høvlet knap en tusindlap af prisen på de glimrende on-ear hovedtelefoner AKG N60NC Wireless.

Helt præcist er hovedtelefonerne nedsat med 997 kroner, hvilket betyder, at du kun skal have 1.293 kroner op ad lommen for at købe dem.

Det må siges at være noget af et kup – ikke mindst fordi, de trådløse, støjreducerende hovedtelefoner i forvejen var yderst fornuftigt prissat i mellemklassen.

AKG N60NC Wireless| 2.290,- 1.293,– | 41%|CDON

Her får du et par trådløse on-ear hovedtelefoner med fremragende lyd samt aktiv støjreduktion på et niveau, som man ellers normalt skal betale en hel del mere for.Se tilbud

Lydkvaliteten er fortræffelig. Mens producenterne af mange andre hovedtelefoner i mellemklassen (og derunder) ofte går efter dunderbas-segmentet, sigter AKG højere med N60NC Wireless, som leverer en flot afbalanceret lyd.

Støjreduktionen imponerer også væsentligt mere, end man ville forvente i denne prisklasse, og samtidig er batteritiden helt i orden. AKG lover en batteritid på op til 15 timer, og vores anmelder fandt, at batteriet sagtens kunne holde i et par dage på én opladning ved moderat brug.

De eneste minusser er, at on-ear designet kan blive ukomfortabelt, hvis man lytter i lang tid ad gangen, og at man lige skal vænne sig til betjeningen af knapperne i begyndelsen.

Men der altså tale om et par ret små forbehold taget i betragtning, hvor god værdi, man får for pengene med N60NC Wireless – selv til normalprisen.

CDON oplyser ikke, hvor længe deres tilbud på N60NC Wireless varer, så overvej nu ikke for længe, hvis du vil gøre brug af det.