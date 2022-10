Lotus’ nye elbil går power-amok

Slår man omtalen af det britiske bilmærke Lotus op, vil man hurtigt erfare at mærket siden sin grundlæggelse efter anden verdenskrig har været synonym med ultralette, rappe og velkørende sportsvogne.

Vægten på Lotus’ nye sportsvogn indikerer dog, at mærket her går helt andre veje end hidtil.

Selskabets nye bil er nemlig en eldreven SUV, døbt ’Eletre’, og udmærker sig ved at være selskabets største, tungeste men også kraftigste bil i mærkets 75 år lange historie. Det skriver Computerworld.

Her forventes kampvægten at lande et stykke over de 2,2 tons, mens der samtidig vil tilbydes op til hele 905 hestekræfter og 985 Nm til at ekspedere den store bil fra 0 til 100 på under tre sekunder. Topfarten lyder på 265 kilometer i timen.

En mere sindig model med mere beherskede 603 hestekræfter kommer også på programmet og vil sammen med det 112 kWh store batteri kunne levere op til 600 kilometer på en opladning. Den hidsige Eletre R model med den store motor nøjes her med 490 kilometer mellem stikkontakterne.

Lynopladning klares på 20 minutter takket være 800V opladerteknologi, skriver Computerworld.

Inde i kabinen skulle Eletre byde på luksuriøse rammer, med rigelig plads både foran og bagpå, hvor blandet en ’S’ konfiguration, vil nøjes med at byde fire pladser med ultimativ komfort, hvor der skiftevis bydes på både uld og kulfiber-baserede overflader indeni.

Ifølge Lotus vil der bydes på mere bagageplads end i Porsches konkurrerende Taycan Cross Turismo denne tilbyde i alt 405 liters bagageplads).

Infotainment systemet er bygget omkring et 15 tommer stor skærm, der kan pakkes af vejen når det ikke er i brug.

Lotus Eletre debuterer på udvalgte europæiske markeder til priser fra 95.990 euro, svarende til 714.000 kroner. Eletre R starter ved 150.990 euro. Det skriver Computerworld.