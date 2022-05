Logitech lancerer to mekaniske tastaturer: MX Mechanical og Mechanical Mini

Logitech er klar med tre nye tilføjelser til deres Master-serie af tastaturer og mus: MX Mechanical i fuld størrelse og MX Mechanical Mini – og en MX Master 3S-mus. Det er første gang Logitech lancerer mekaniske tastaturer.

Logitech lover taktil feedback i deres nye mekaniske tastaturer. (Image credit: Logitech)

De nye tastaturer er skabt, fordi flere og flere udviklere ifølge Logitech har kastet deres kærlighed på mekaniske tastaturer.

"Der er et voksende fællesskab af softwareudviklere, der forelskede sig i mekaniske tastaturer, da de begyndte at spille spil, og som nu vil have den samme følelse af præcision og kontrol med deres professionelle tastatur," siger Tolya Polyanker, leder af MX-serien for Kreativitet og Produktivitet hos Logitech. "MX Mechanical kombinerer det bedste fra begge dele – Logitechs ekspertise i gaming-tastaturer med MX Master-seriens professionelle egenskaber."

De to tastaturer - MX Mechanical og MX Mechanical Mini (opens in new tab) - kommer med den nyeste teknologi inden for lavprofil mekaniske kontakter. På Logitech hjemmeside er det muligt at bestille tastaturerne i tre forskellige varianter:

Taktil stille (brun) taster gør det til Logitechs mest støjsvage mekaniske tastatur med en tydelig mekanisk skrivefornemmelse.

Clicky (Blå) er det tastatur, der har den mest markante lyd af mekanisk tastatur, og Lineær (Rød) ligger midt imellem de to andre.

De tre varianter er tilgængelig på udvalgte markeder - herunder Danmark.

Tastaturerne er designet med smart baggrundsbelysning, i seks belysningsmuligheder, der automatisk justerer lysstyrken til omgivende lys og slukker, når det ikke er nødvendigt for effektivt batteriforbrug.

Ny mus - MX Master 3S

Logitech MX Master 3S (Image credit: Logitech)

Den tilhørende mus - MX Master 3S - har en 8.000 DPI optisk sensor, der kan bruges på de fleste overflader, inklusive glas, og derfor giver et bedre arbejdsflow. Lyden fra musen er skruet gevaldigt ned, og er nu 90 % mere støjsvage sammenlignet med MX Master 3, så brugerne kan fokusere på deres arbejde, og ikke støjen.

MX Master 3S har et MagSpeed Electromagnetic-hjul, der kan scrolle gennem 1.000 linjer på blot et sekund - derudover er der et siderullehjul for hurtigere vandret navigation og en ergonomisk form, der er udformet til mange timers komfort.

MX Mechanical, MX Mechanical Mini og MX Master 3S er alle kompatible med Logi Options+ software – nu ude af Beta. Det betyder, at brugere kan tilpasse museknapperne eller bruge foruddefinerede knapper, justere sporingshastighed, tilpasse baggrundsbelysningen og meget mere for at optimere deres arbejdsgang, så funktionerne passer individuelt til brugeren.

Alle tre produkter, der er udstyret med både bluetooth og Logi Bolt trådløs teknologi for en pålidelig, sikker forbindelse, der kan oprette forbindelse til op til tre forskellige enheder. Derudover er de tre produkter kompatible på tværs af en række forskellige operativsystemer som f.eks. Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS og Linux.

Pris og tilgængelighed

MX Mechanical, MX Mechanical Mini og MX Master 3S ér allerede tilgængelig hos Logitech i Danmark, og vil også være at finde hos andre forhandlere herhjemme om kort tid.

Den vejledende udsalgspris for MX Mechanical-tastaturet er 1.299 kr.

Den vejledende pris for MX Mechanical Mini-tastatur er 1.099 kr.

Den vejledende pris for MX Master 3S er 999 kr.