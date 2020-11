Kritikken vælter ned over Elgiganten i forbrugerprogram

Ifølge Elgigantens eget udsagn er kunderne det vigtigste. Men DR-programmet Kontant giver et noget andet indtryk. Flere tidligere medarbejdere fortæller, at Elgigantens sælgere i virkeligheden ikke er interesserede i at hjælpe kunderne, men bare vil sælge mest muligt.

Derudover har journalister optrådt som kunder i Elgiganten, med skjult kamera.

Her er en kort gennemgang af kritikpunkterne. Derefter kommer Elgigantens forklaring.

Snyd med Klik og hent

På Elgigantens website kan man bestille varer og afhente dem i varehuset. Tidligere medarbejdere forklarer, at det primært er for at lokke kunderne ned i butikken, og så sælge et dyrere produkt til dem. En af teknikkerne er, at fortælle kunden, at produktet desværre ikke er på lager, selvom Elgiganten har sendt en bekræftelse på det, og selvom produktet står ude på lageret.

Fastholder kunden det oprindelige produkt uden at købe tilbehør eller forsikringer, kan sælgerne bruge forskellige formuleringer for ikke at sælge produktet alligevel.

Kunderne venter forgæves på levering

Trods løfter om det modsatte, kan det være en langstrakt affære at få leveret varer fra Elgiganten. Nogle kunder ventede i månedsvis - også på at få pengene tilbage.

Nægter at prismatche

Elgiganten har 27 konkurrenter, man prismatcher med. Hvis kunden finder samme produkt billigere hos én af konkurrenterne, sætter Elgiganten prisen ned til det samme beløb - eller burde i hvert fald gøre det. I programmet afsløres det, hvordan Elgiganten undgår prismatchet ved at ændre få bogstaver eller tal i modelnummeret. Et eksempel er et Samsung tv, som var billigere hos konkurrenten Power. Elgiganten afviste at matche prisen med henvisning til, at det var forskellige modeller. Ifølge både Forbrugerrådet Tænk og Samsung var der tale om identiske fjernsyn, eneste forskel var farven på fødderne.

999 kr. for fem minutters arbejde

Køber man et tv i Elgiganten, kan man tilkøbe en såkaldt klargøring, så billedet står helt skarpt. Den koster 999 kr. Klargøringen består i, at en medarbejder fra Elgiganten ud fra et skema justerer værdier som kontrast, lys og filtre. Tilsvarende skemaer kan findes på nettet. Alt i alt tager kalibreringen omkring fem minutter.

Elgiganten: Systemfejl og medarbejdere, der ikke følger instruktioner

Elgigantens direktør Peder Stedal afviser, at man lyver og vildleder kunderne. Han forklarer, at man over sommeren havde udfordringer med et nyt it-system, der påvirkede både Klik og hent og refunderingen af betalinger.

Omkring prismatch siger han, at der blev begået nogle klare fejl.

Direktøren fortæller, at man bruger “udstyr” til at kalibrere fjernsyn. Selvom han bliver spurgt flere gange nævner han dog ikke, hvilket udstyr der er tale om. Han medgiver at kalibreringen ikke er så en uoverkommelig opgave, som man måske kan få indtryk af.

Også Elgigantens største konkurrent, er tidligere blevet afsløret af Kontant i at bruge lignende metoder.

Du kan streame hele programmet “Gigant for enhver pris” her