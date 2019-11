Køb tre Google Home Mini – men betal kun for to

Har du lyst til at bruge Google Home Mini i flere rum derhjemme – eller leder du efter gode gaver til andre – er det oplagt at kigge indenom hos Elgiganten.

Lige nu har sat forhandleren nemlig sat Googles lille smarthøjttaler på flerkøbs-tilbud, så du kan tage tre enheder, men nøjes med at betale for to. Det vil sige, at du kun skal af med i alt 898 kroner for trioen af højttalere og sparer 33 procent.

Google Home Mini er, som navnet antyder, den mindste af tech-selskabets serie af smarthøjttalere, der også omfatter Google Home og Google Home Max (sidstnævnte kan dog ikke kan købes i Danmark).

Men størrelsen til trods byder Home Mini på samme Google Assistent-funktioner som de større Google Home-enheder.

Det betyder, at du blandt andet kan bruge din Google Home Mini til at afspille musik fra musiktjenester som Spotify, dæmpe lyset via smart-belysning som Philips Hue samt kontrollere andre kompatible smart home-produkter i hjemmet.

Desuden kan du eksempelvis bede din Assistent om at lave huskelister til dig, give dig dagens vejrudsigt og fremskaffe alle mulige andre nyttige oplysninger – alt sammen på dansk.

Da Google Home Mini kun måler 9,8 x 4,2 cm, er der i sagens natur ikke blevet plads til den helt store lyd. Men hvis du ikke er på udkig efter et audio-brag, men derimod et sæt kompakte og budgetvenlige smart-højttalere i et diskret design, så bør du bestemt tjekke Elgigantens flerkøbstilbud.

Tilbuddet gælder alle tre farvevarianter – koral, lysegrå og mørkegrå – og varer til og med den 7. april 2019.