Knaldtilbud: Spar tusindlapper på Acer Nitro N50 gaming-pc

Støvet har efterhånden lagt sig efter Black Friday og Cyber Monday, men det betyder ikke, at det er håbløst at finde knaldgode tilbud derude. Hvis du for eksempel gik glip af en ny gaming-pc under den forgangne udsalgsfest, har du nu mulighed for at score den stationære Acer Nitro N50 (DG.E0MEQ.10F) til en rigtig god pris.

Elgiganten har i denne uge (uge 49) nedsat gamingcomputeren fra 6.999 kr. til 4.999 kr., hvilket med andre ord betyder, at du kan spare to tusindlapper – eller 29 procent, om du vil – hvis du slår til i inden på mandag.

Til den pris er der selvsagt ikke tale om specifikationer fra den allerøverste hylde, men jo så absolut heller ikke fra de nederste.

Der er tale om en sober maskine, der bl.a. byder på en 9. gen. Intel Core i5-9400-processor, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD, et Nvidia GeForce RTX 1660-grafikkort samt et Creative Sound BlasterX 360° lydmodul, så den kan forbindes til dine surround sound-højttalere.

Hvis du vil vide mere om Acer Nitro N50, eller ønsker at købe gamingcomputeren, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 8. december 2019, hvis lageret ikke slipper op inden da. I skrivende stund har Elgiganten 100+ på lager online.