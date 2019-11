Knaldtilbud på Samsung Galaxy S8 – spar 38%

OPDATERERING: Mobilen er nu udsolgt i farverne grå og sølv, men der er i skrivende stund stadig flere rosa tilbage.

Hører du til de mobilbrugere, der gerne vil have en gedigen smartphone, men ikke nødvendigvis behøver at flashe en af de spritnye modeller, så bør du tjekke Kompletts aktuelle tilbud på Samsung Galaxy S8.

I forbindelse med forhandlerens Green Weekend-kampagne er telefonen sat ned med 38 procent og kan nu købes for 2.690 kroner. Vi har netop taget et pris-tjek og kunne ikke finde Galaxy S8 billigere blandt de gængse forhandlere herhjemme lige nu.