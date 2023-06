iPhone Pro Max og Galaxy S23 Ultra viser, at penge ikke er noget problem for mobilkøbere

En ny rapport fra Canalys har afsløret de bedst sælgende mobiler i dette kvartal, og det er ingen overraskelse, at de kommer fra iPhone 14- og Galaxy S23-serien. Det, der dog er lidt overraskende, er, hvilke modeller i serien der dominerer markedet.

Canalys-rapporten indeholder nogle interessante observationer. Selvom mobilsalget som helhed er faldet, er der flere, der køber premium-mobiler - det vil sige mobiler, der koster 6.000 SEK eller mere. Andre bedst sælgende mobiler, som nævnes i rapporten, er Galaxy Z Flip 4, Xiaomi 13 og Huawei Mate 50 - sidstnævnte er ikke aktuel i Danmark, hvor Huawei ikke længere sælger mobiler. De mangler en del nødvendige tjenester, efter Googles udelukkelse af Huawei.

Mens man godt kunne tro, at små mobiler er et marked med stort potentiale, og at salg af mobiler til lavere priser tiltrækker flere købere, viser undersøgelsen noget helt andet. Dyrere mobiler - som normalt også er større - har en tendens til at sælge bedre.

Det er dårligt nyt for mange af de bedste Android-telefoner, som positionerer sig som billigere alternativer til iPhone og tilbyder funktioner, der ofte er bedre end iPhone, samtidig med at de er billigere. Men det ser ikke ud til at være nok bare at sænke priserne. Da mange mennesker i USA, Storbritannien og Europa køber mobiler på månedlige afbetaling, er der ikke rigtig nogen ulempe ved at få den bedste mobil, du kan købe, da det ikke gør den store forskel på de månedlige omkostninger.

Det ser ud til, at Apple også har opdaget denne tendens, da de forventes at introducere en endnu dyrere iPhone på deres kommende mobillancering i form af iPhone 15 Ultra. Virksomhedens Pro Max-telefoner er allerede dyre, men iPhone 15 Ultra forventes at overgå tidligere modeller ved at hente inspiration fra det luksuriøse Apple Watch Ultra - det forventes at blive den største og dyreste iPhone-model til dato. Hvis iPhone 14 Pro Max er noget at gå efter, har den også potentiale til at blive endnu en bestseller for Apple.