iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra: Hvilket flagskib fra 2021 passer bedst til dig?

Apples iPhone 13-serie er nu blevet præsenteret, og iPhone 13 Pro Max er den store og skinnende flagskibsmobil, der fører an.

Men hvis det skal lykkes at vinde massernes gunst inden den lukrative årsafslutning, skal den kunne konkurrere med den nuværende konge på mobilscenen i 2021 - nemlig Samsung Galaxy S21 Ultra.

Den nye iPhone 13 er kun lige blevet lanceret, men hvordan ser disse to ultra-premium-mobilers specifikationer ud, når man sammenligner? Lad os se.

iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra - pris og tilgængelighed

Den nye iPhone 13 Pro Max kan købes fra den 24. september 2021. Priserne starter ved 9.699 kr. for modellen med 128 GB lagerplads og strækker sig op til hele 14.199 kr. for modellen med 1 TB lagerplads. Der er også lagermuligheder på 256 og 512 GB, som koster henholdsvis 10.599 kr. og 13.399 kr.

Samsung Galaxy S21 Ultra kom tidligere på året, den 29. januar 2021. Grundmodellen med 128 GB lagerplads kostede 9.799 kr. ved lanceringen, mens modellen med 256 GB lagerplads kostede 10.199 kr. Den dyreste model med 512 GB lagerplads koster 10.999 kr.

Hvilken af de to flagskibsmodeller, der er billigst, afhænger altså meget af, hvor meget lagerplads du er på udkig efter. Når det er sagt, vil du nok kunne flere billigere tilbud på Samsung Galaxy S21 Ultra, da den trods alt er et par måneder ældre, hvorfor der allerede er lavere priser, end hvad den kostede ved lanceringen.

Den nye iPhone 13 Pro Max i skyfri blå (Image credit: Apple)

Design

Begge disse mobiledesigns er ret ikoniske. Den nye iPhone 13 Pro Max er næsten en kopi af iPhone 12 Pro Max, der i sig selv repræsenterede en fed opgradering af Apples designudtryk.

Vi havde ikke set flade, symmetriske overflader brugt siden iPhone 5 - eller i det mindste den originale iPhone SE. iPhone 13 Pro Max bruger også kirurgisk rustfrit stål omkring kanten, hvilket er mere premium end det aluminium, der bruges på Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S21 Ultra ligner faktisk et ret typisk Android-flagskib - indtil du vender den om. Dens kameramodul er helt vidunderligt og får det tilsvarende på iPhone til at se ganske kedeligt ud ved en sammenligning.

Når det kommer til farver, findes iPhone 13 Pro Max i grafitgrå, guld, sølv og skyfri blå. Galaxy S21 Ultra tilbyder et bredere udvalg af farver med sine Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy og Phantom Brown.

Dette er dog to af de større mobiler på markedet lige nu. Den nye iPhone 13 Pro Max måler 160,8 x 78,1 x 7,65 mm og vejer 238 gram, mens Samsung Galaxy S21 Ultra måler 165,1 x 75,6 x 8,9 mm og 228 gram. Så Apples mobil er kortere og tyndere, mens Samsungs er smallere i bredden og lettere.

Begge mobiler har en IP68-rating, hvilket betyder, at de er lige gode til at modstå vand og støv. Men iPhone 13 Pro Max har en lidt hårdere skærm, da Apples Ceramic Shield igen giver en firdobling i holdbarheden i forhold til andre mobilers frontglas.

Der er stor forskel på, hvordan disse to mobiler håndterer implementeringen af ​​frontkameraet. Den nye iPhone 13 Pro Max har en sprække på forsiden, der dog er 20% mindre end på tidligere modeller. Galaxy S21 Ultra giver dig et skærmhul placeret i midten af ​​skærmen, hvilket er meget mindre påtrængende.

Skærm

Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Aakash Jhaveri)

Skærmen på Samsung Galaxy S21 Ultra er en 6,8 tommer AMOLED-skærm og kan køres med både en opdateringshastighed på 120 Hz og en QHD-opløsning (3200 x 1440) på samme tid.

Den nye iPhone 13 Pro Max har en mindre og ikke så skarp AMOLED-skærm på 6,7 tommer (2778 x 1284). Der er virkelig ikke meget her med hensyn til rå billedkvalitet.

Men for første gang kan Apple matche Samsung med en opdateringshastighed på 120 Hz. Begge mobiler bruger LTPO-teknologi til en variabel opdateringshastighed.

Det betyder, at de kan spare strøm ved at nedskalere fra 120 Hz, når mobilerne viser statiske billeder eller tekst. Begge kan falde så lavt som 10 Hz, men ud fra hvad vi kan se, er det kun iPhone 13 Pro Max, der har optimeret brugergrænsefladen til at reagere på hastigheden på dine berøringer.

Samsungs skærm bliver lidt lysere med et toptal på 1500 nits, mens iPhone 13 Pro Max "kun" kan nå 1200 nits.

Samsung har baseret sin fingeraftrykslæser på ultralydsteknologi med et 1,7 gange større overfladeareal i skærmen. Apple har valgt ikke at gen-implementere Touch ID til fordel for sit Face ID ansigtsgenkendelsessystem.

Kameraer

Apple og Samsung er gået frem og tilbage, når det kommer til kamerahåndtering i de seneste år. Lige nu er de begge tæt på toppen, selvom de har valgt meget forskellige tilgange.

Den nye iPhone 13 Pro Max giver dig et forbedret tredobbelt kamerasystem med 12 MP-objektiver, ledet af en hovedsensor med en bredere f/1,5 blænde. Dette understøttes af et 12 MP ultravidvinkelkamera, der kommer med en ny makrofunktion, så du kan komme så tæt som 2 cm fra motivet.

Du får også et nyt teleobjektiv med 3x zoom, og det kan optage i nattilstand nu.

Kameraet på Samsung Galaxy S21 Pro drives af et kæmpe 1/1,33" 108 MP hovedkamera, som bruger 9-til-1 pixelbindingsteknologi til at skabe skarpe, lyse 12 MP-billeder.

Kameraet på iPhone 13 Pro Max (Image credit: Apple)

Den har også sin egen 12 MP ultravidvinkelsensor sammen med et par 10 MP teleobjektiver - den ene til en 3x optisk zoom og den anden til 10x.

Bortset fra hardwareforskelle så har Apple og Samsungogså meget forskellige tilgange, når det kommer til farvestyring. Samsung hæver normalt sine farver til et mere Insta-værdigt niveau, mens Apple holder tingene lidt køligere og mere naturlige.

Apropos software, så har iPhone 13 Pro Max en ny funktion, der lader dig vælge mellem forskellige fotografiske stilarter, så du kan ændre tone og varme uden at ændre hele billedet, som et filter gør. Du får også Smart HDR 4, som kan foretage individuelle justeringer for flere personer i en scene.

Når det kommer til video, kan Galaxy S21 Ultra optage i 8K 24 fps, mens iPhone 13 Pro Max kun kan komme op på 4K ved 60 fps. Men igen ligger Apples styrke i mobilens algoritmiske evner.

Den indeholder en ny Cinematic-tilstand, der intelligent kan flytte fokus til og fra motivets blik, samt forudsige, hvornår et nyt motiv kommer ind i billedet. Senere på året lader ProRes-tilstand dig optage, redigere og levere indhold, der er klar til udsendelse, når du er på farten i 4K/30fps.

Specifikationer og ydelse

Vi har ikke haft mulighed for at teste iPhone 13 Pro Max endnu, men vi vil komme med en modig forudsigelse - den er lidt mere kraftfuld end Samsung Galaxy S21 Ultra.

Okay, det var måske ikke ligefrem en modig forudsigelse. Apples iPhones er altid de mest kraftfulde i deres klasse, og iPhone 13 Pro Max med sin A15 Bionic-chip fortsætter denne tendens.

Derudover ligger Samsung Galaxy S21 Ultra tættere på iPhone 12 Pro Max end iPhone 13 Pro Max med hensyn til lanceringstidspunkt. Det vil sandsynligvis kræve en Samsung Galaxy S22 Ultra for Samsung virkelig at kunne konkurrere med iPhone 13 Pro Max med hensyn til rå kraft, og selv da vil det sandsynligvis være svært for Samsung at matche Apple.

Apple hævder, at deres 6-core CPU og 5-core GPU begge er 50 % hurtigere end den førende konkurrence på Android-fronten, som sandsynligvis inkluderer Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung hjælper heller ikke rigtig sig selv på ydelsesfronten. Afhængigt af hvor du er i verden, får du enten en Galaxy S21 Ultra med en Snapdragon 888-processor (i USA og Kina) eller Exynos 2100 (alle andre steder). Sidstnævnte er ikke en dårlig chip, men den er ikke så hurtig som Snapdragon 888.

Med hensyn tillagerplads giver begge mobiler dig mulighed for at vælge mellem 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagerplads. Men iPhone 13 Pro Max leverer også en 1 TB-mulighed.

Galaxy S21 Ultra slår tilbage med understøttelse af Samsungs S Pen. Uanset om du tager noter eller skitserer et nyt mesterværk, er Samsungs stylus alsidig og kraftfuld. Selvfølgelig har Apple sin egen pen, men Apple har endnu ikke fundet det hensigtsmæssigt at tilføje understøttelse af denne til i iPhone-serien.

Begge mobiler er også som forventet 5G-klar.

Batteri

Samsungs mobil har et 5000 mAh batteri, og vi kender endnu ikke kapaciteten på batteriet, der findes i iPhone 13 Pro Max.

Selvom Apple har bekræftet, at iPhone 13 Pro Max-batteriet er større end det, der blev brugt i iPhone 12 Pro Max (det var 3687 mAh), kan vi næsten med sikkerhed sige, at det ikke er større end 4000 mAh.

En sådan kapacitetssammenligning er imidlertid ikke for nyttig, da iOS og Android bruger den strøm, de har på meget forskellige måder.

Alt vi ved er, at Samsung Galaxy S21 Ultra let kan tage dig igennem en hel dags moderat brug, selv med QHD-opløsning og 120 Hz opdateringshastighed, der fungerer sammen.

Vi ved også, at iPhone 12 Pro Max havde den bedste udholdenhed i hele serien, som varede uden problemer i en hel dag med ret ressourceintensive opgaver. Apple har hævdet, at iPhone 13 Pro Max vil have 1½ times ekstra levetid på en enkelt opladning, hvilket skulle resultere i en virkelig imponerende batterilevetid.

Hverken iPhone 13 Pro Max eller Samsung Galaxy S21 Ultra er den mest avancerede, når det kommer til opladning, hvor producenter lader dig købe en oplader selv. Galaxy S21 Ultra understøtter kun op til 25 W kabelført opladning, mens iPhone 13 Pro Max kun går op til 20 W.

Begge understøtter op til 15 W trådløs opladning, hvilket igen ikke er særlig imponerende i forhold til nogle af deres Android-baserede konkurrenter.

Farvemulighederne for iPhone 13 Pro Max (Image credit: Apple)

Opsummering

Samsung Galaxy S21 Ultra bliver et af de ældste flagskibe, Apple står over for, når iPhone 13 Pro Max kommer på markedet. Man kan sige, at den er mere sammenlignelig med iPhone 12 Pro Max, hvis du ser på, hvornår mobilerne blev lanceret.

På trods af dette er Samsung Galaxy S21 Ultra stadig iPhone 13 Pro Max' største konkurrent ved lanceringen. Det er stadig uden tvivl den bedste allround-mobil på markedet med specifikationer som et 10x telefoto-kamera og en QHD-skærm, der naturligvis overgår Apples nye udfordrer.

Selvfølgelig har iPhone 13 Pro Max sine egne kameratricks med til festen, for ikke at nævne en 120 Hz-skærm, der udfylder det tidligere hul og et effektniveau, som ingen Android-mobil sandsynligvis vil kunne matche inden for en overskuelig fremtid.

Vi bliver nødt til at vente og se, om Apples nyeste topmodel lever op til sine dristige påstande, men en ting er sikkert - disse to mobiler vil sandsynligvis deltage i et intens kapløb om forbrugerpenge og kritikernes gode karakterer frem til slutningen af dette år.