iPhone 11 får måske et 25% større batteri

Efter at have forudsagt, at Apple, på lige fod med konkurrenterne, vil bringe tovejs opladning til iPhone 11 , har den troværdige analytiker Ming-Chi Kuo nu offentliggjort en rapport fra en leverandør, der hævder, at funktionen hjælpes på vej af et større batteri i de kommende enheder.

Som Apple Insider kan fortælle, mener Kuo at den 5.8-tommer store arvtager til iPhone XS vil få et batteri, der er 20-25% større, for at understøtte den nye omvendte ladefunktion, imens batteriet i 2019-udgaven af den 6.5-tommer store iPhone XS Max vil blive 10-15% større end sidste års model.

Det menes, at en tyndere laminering på OLED-skærmen giver mere plads til batteriet, uden at ændre på den overordnede tykkelse af enhederne.

Dertil hævder Kuo, at en model på 6.1 tommer (meget muligt en opdateret version af iPhone XR med LCD-skærm) kun får et batteri, der er 5% større eller mindre.

Naturligvis skal dette tages med et gran salt på nuværende tidspunkt, men Kuos forudsigelser har før vist sig at holde stik – analytikeren forudså for nyligt de opgradere AirPods 2019 , at den nye iPad Mini ville komme i år og at Apple Watch 4 ville få en større skærm.