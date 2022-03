iOS 15.4-opdatering dræner mobilbatterier - hos nogle brugere

Hvis du ejer en kompatibel iPhone, bør iOS 15.4-opdateringen allerede være tilgængelig for dig, så du får nye emojis, mulighed for at bruge Face ID med en ansigtsmaske og en lang række fejlrettelser. Der kan dog også være et problem med den seneste softwareopgradering: Den dræner batteriet.

Som Phone Arena og andre har rapporteret, har en gruppe brugere på Twitter og Reddit fortalt, at deres telefoner har mistet batteri meget hurtigere, efter de har installeret iOS 15.4-opdateringen.

En Reddit-tråd synes at være delt mere eller mindre halvt og halvt med brugere, der rapporterer om bedre eller dårligere batterilevetid, mens en anden beskriver "forfærdeligt dræn af batteriet" i de seneste dage. I en separat tråd på Reddit rapporterer en anden bruger, at batteriet "drænes mere end normalt".

Sker ikke for alle

Der dukker også lignende meddelelser op på Twitter, hvor et tweet rapporterer om "helt latterligt" dræn af batteriet, et andet antyder, at det er "virkelig slemt", og et tredje tweet siger, at iOS 15.4 "dræber batteriet" på en iPhone 13 Pro Max-model.

I øjeblikket er der ikke noget klart mønster med hensyn til, hvilke bestemte iPhones der er ramt: Selv om vi har set en hel del indlæg, der nævner de nyeste iPhone 13-modeller, henviser andre til ældre udgaver af Apples flagskibstelefon.

Dette er på ingen måde et universelt problem, idet andre Reddit-tråde og Twitter-indlæg rapporterer om bedre batterilevetid, siden iOS 15.4-opdateringen er taget i brug. Det virker rimeligt at sige, at der reaktionerne på den nye opdatering mildest talt er blandede.

Lad være med at gå i panik

Der er nogle ting, der er helt sikre i livet. Døden er én af dem, og for nogle er det så åbenbart også mere dræn på batteriet efter en ny iOS-opdatering. Vi ville faktisk have være mere overraskede, hvis der ikke havde været nogen klager over iOS 15.4 og batterilevetiden i de første par dage.

Indtil videre har det eneste officielle svar fra Apple været at fortælle brugerne, at de skal vente og at forsikre dem om, at variationer i batterilevetiden er normale i op til 48 timer efter installation af en ny version af operativsystemet. I mange tilfælde vil disse problemer derefter forsvinde igen.

En iOS-opdatering har brug for tid til at vurdere, hvad den arbejder med på den enkelte iPhone - og hvordan batteriet bedst kan optimeres, så det arbejder mest effektivt. Samtidig har de mange tredjeparts-udviklere også brug for tid til at sikre, at deres apps arbejder med og ikke imod det nyeste iOS.

Med det in mente vil vi forvente, at de fleste af disse problemer vil blive løst inden for de nærmeste fremtid. Det er ikke klart, hvor udbredt problemet er, men hvis du er berørt, skal du holde et vågent øje med batteriforbruget i den kommende uge.