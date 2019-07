Instagram vil bekæmpe cyber-mobning med to nye værktøjer

Instagram har haft et kæmpe problem med mobning på sin platform og Adam Mosseri, den hovedansvarlige for det Facebook-ejede firma udtaler, at han hellere vil have færre brugere, end tillade online mobning.

Men i stedet for at blokere opslag og smide synderne ud, har Mosserie annonceret en række nye værktøjer, som skal komme mobningen til livs.

Et af værktøjerne bruger kunstig intelligens (AI) til at identificere stødende kommentarer imens andre giver brugerne muligheden for at begrænse særlige kontoer i at kommentere på deres opslag.

Mosseri håber, at disse værktøjer vil ”forhindre mobning i at ske på Instagram” og ”give målgruppen for mobningen styrken til at sige fra”.

Tænk dig om før du poster

Det AI-drevne Rethink-værktøj vil markere kommentarer, som kan opfattes som stødende, før de bliver postet. Brugere vil blive spurgt, ”Er du sikker på, at du vil lægge dette op?” og giver dem hermed muligheden for at genoverveje deres ord.

Ifølge Instagram, har tests vist, at opfordringen til at genoverveje deres kommentarer har fået ”nogle” brugere til at ”omformulere deres kommentarer og delt noget mindre sårende” i stedet og givet dem ”en chance for at reflektere”.

Nogen lader sig dog ikke påvirke og slipper igennem AI-filteret, hvorfor der er et ekstra til at tage sig af de ekstra gove kommentarer.

Mulighed for skyggeblokering

Moserri siger, at mobning sjældent bliver anmeldt, idet offeret er bange for at blokering af en bruger kan give større bagslag. Til at hjælpe og beskytte disse brugere, vil Instagram snart udrulle et værktøj kaldet Restrict, som giver ofrene mulighed for at blokere for mobberne uden at de nogensinde finder ud af det.

Er man blevet skyggeblokeret vil man fortsat se opslag fra de der har blokeret én, men vil ikke kunne se om brugeren er online eller om de har læst deres opslag. De som er udsat for mobningen vil kunne gennemse syndernes kommentarer – de kan godkende indholdet, så alle kan se det, slette det eller lade det hænge, så det er usynligt for alle bortset fra synderen, som derfor ikke ved bedre.

Ofrene behøver sågar ikke se kommentarerne, hvis de ikke har lyst – de vil blive skjult bag en ”sensitivity screen” som skal tappes under godkendelsesprocessen.

Brugere med begrænset adgang som sender beskeder direkte til deres ofre, vil kunne se samtalen i deres indboks, men ofrene vil ikke blive notificeret omkring nye beskeder og vil slet ikke kunne se dem i samtalen. I stedet vil disse blive sendt samme sted hen som spam – hvis ofret ønsker at se og svare på dem, skal de først fjerne mobberen fra den sorte liste.