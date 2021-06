Hvad gør gratis antivirus-software?

Der er to kategorier af antivirusprogrammer: gratis programmer og programmer, som du skal betale for. I denne artikel fokuserer vi på den gratis software og især på, hvad den rent faktisk gør for at beskytte dig online. Men som svar på dette kan man også se på, hvad gratis antivirusprogrammer ikke gør - og hvordan betalte apps kan give ekstra dækning.

For som vi vil se, er de ekstraudstyr, du får med et premiumprodukt, den største forskel mellem de to kategorier. Selvom forsvaret fra et gratis antivirusprogram - i det mindste et fra en velrenommeret leverandør af sikkerhedssoftware - ikke er til at tage fejl af.

Fundamental funktion

Den grundlæggende funktion for et gratis antivirusprogram - eller for den sags skyld for alle antivirusprogrammer - er at køre beskyttelsesrutiner, der registrerer enhver indtrængen eller mistænkelig hændelse på din pc og stopper alt skadeligt, før det gør skade.

Dette opnås via det, der normalt betegnes som appens antivirusmotor, som yder beskyttelse i realtid til dit system og undersøger alle filer, når de ankommer, eller processer, der startes op. Den bruger såkaldte "definitioner" (som du kan betragte som fingeraftryk af malware), og hvis den opdager noget mistænkeligt, griber den hurtigt ind og lukker gerningsmanden ned ved at sætte den i karantæne.

Antivirusdefinitioner opdateres meget regelmæssigt for at holde trit med nye malware-stammer, men en god antivirusmotor anvender også heuristisk teknologi som en backup og et sikkerhedsnet. Denne kan opdage potentiel malware på grund af dens adfærd, og ideen er, at den kan fange alt, der er så nyt, at det ikke har sin definition (fingeraftryk) i antivirusprogrammet.

Derfor har antivirusmotoren to hovedlinjer af realtidsforsvar, der holder din computer eller smartphone konstant beskyttet. Derudover kan du til enhver tid køre en scanning for malware manuelt.

Det er sådan et godt gratis antivirus virker... som dem på vores liste over bedste gratis antivirus. Og her er det vigtigste ved gratis antivirus fra en velrenommeret udbyder af høj kvalitet: Du får faktisk præcis den samme grundlæggende beskyttelse som fra den betalte app med hensyn til denne antivirusmotor. Det er rart, når man tænker på, at du ikke betaler noget.

(Image credit: Microsoft)

Ektra, ektra…

Mens gratis antivirus-apps måske giver det samme stærke grundlæggende forsvar som premium-programmer, mangler de gratis programmer, som vi nævnte i starten, alle de ekstra funktioner, som de betalte produkter er fyldt med.

Du får langt flere funktioner med den betalte version fra en given softwareproducent - betalende brugere skal trods alt have mere. Det er kun rimeligt. Men du skal ikke få det indtryk, at gratis antivirusprogrammer kun giver dig de allermest nødvendige funktioner; de giver meget mere end det.

Faktisk kommer nogle gratis antivirusprodukter med en ordentlig portion ekstra funktioner, som f.eks. en firewall, dedikeret antiphishing- eller webbeskyttelse og en integreret adgangskodehåndtering. Nogle sikkerhedsfirmaer inkluderer endda en VPN - omend med uundgåelige begrænsninger på datatilladelsen - med deres gratis app, som f.eks. Avira Free Antivirus. Eller du kan få et grundlæggende system med forældrekontrol, som med Sophos Home Free.

Så selvom du naturligvis ikke får alt med en gratis antivirus-app sammenlignet med en betalt app, får du ofte nogle ret gode ekstramateriale med. Alle disse ekstra sikkerhedsdækninger vil hjælpe dig til at holde dig mere sikker og beskyttet på nettet, udover den solide antivirusbeskyttelse, som en given gratis app leverer (eller bør levere).

Annoncer?

På den negative front forventer mange måske, at et gratis antivirusprogram vil bombardere dem med reklamer. For når alt kommer til alt, er der ikke rigtig noget, der hedder gratis kost, vel? Man skal betale på en eller anden måde, ikke?

Selvom det er sandt, at mange gratis apps bruger reklamer som en måde at tjene penge på og skabe en indtægtskilde, vil et godt gratis antivirusprogram holde denne form for aktivitet på et minimum. Faktisk viser nogle af de bedst vurderede gratis antivirusprogrammer derude slet ingen reklamer.

(Image credit: Shutterstock)

Hvad gør gratis antivirus-software?

Det vigtigste er, at et gratis antivirusprogram effektivt beskytter din PC og giver en central antivirusbeskyttelse - både realtids- og on-demand-scanning - som er lige så effektiv som de betalte apps (i hvert fald når det gælder de anerkendte sikkerhedsmærker derude).

Når det er sagt, vil premium antivirusprodukter gå langt udover denne grundlæggende beskyttelse og levere en lang række ekstra funktioner - men gratis antivirus gør også overraskende meget med hensyn til at levere smarte ekstrafunktioner, afhængigt af den specifikke app, du kigger på, selvfølgelig.

Som altid skal du forsøge at vælge en højt vurderet udbyder - se vores oversigt over gratis antivirusprogrammer for at se vores bedste valg - og husk, at en af disse apps vil sikre en robust beskyttelse af din PC.