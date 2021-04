Bedste password manager i 2021

Har du travet? Den bedste password manager er Dashlane

Dashlane er et avanceret værktøj til at håndtere dine passwords med al den funktionalitet, du forventer fra et produkt, der topper markedet. Her får du gratis VPN, importering og ændring af passwords med ét klik, overvågning af det mørke internet og krypteret lagring i skyen.

De bedste password managers gør det let og sikkert at holde styr på alle dine online passwords på en beskyttet måde.

Det er især vigtigt under denne pandemi, da millioner er tvunget til at arbejde hjemmefra, og problemer med online sikkerhed har gjort password manager til et essentielt værktøj.

De fleste af os har en stor bunke online accounts, og mange har den uvane at genbrug det samme password på forskellige hjemmesider. Det er muligvis belejligt, men det efterlader os også i reel fare; hvis bare én af de hjemmesider komprimeres, er alle dine accounts i fare.

Vi har evalueret et dusin password managers, men endte med kun at teste en håndfuld af dem, vi stolede mest på. Det er en vigtig beslutning af vælge den bedste, så vi har testet alle de bedste muligheder og valgt dem, vi selv ville sætte vores lid til med vores egen account information. Mange af de password managers du finder på denne liste, har både gratis og betalte muligheder, så du kan vælge dén, der bedst passer til dine behov og din pengepung.

En god password manager sparer dig ikke blot besværet ved at skulle huske på et utal af forskellige logins, men det bidrager også til selve sikkerhed ved at generere stærke passwords, der er umulige at gætte, og lagre dem alle sikkert i en krypteret, digital boks.

Hav for øje, at denne guide primært fokuserer på individuelle/forbruger tilbud. Tjek vores guide til de bedste password managers til forretninger, der er specifikt rettet mod platforme til virksomheder. Vi har også lavet guides til de bedste password generatorer og bedste password gendannelse software på markedet.

Dashlane er en kompetent password manager for en enkelt device, der har plads til at lagre logins til op til 50 accounts i et beskyttet sted med multi-faktor autentificering. Ligesom LastPass kan det gøre meget mere end bare at udfylde dine passwords automatisk; den kan gemme alverdens information og udfylde formularer med leveringsadresser og kontaktinformation.

Så langt så godt, men Dashlanes premium tjeneste er endnu mere imponerende. Den lader dig ikke blot synkronisere alle dine passwords på tværs af devices (både stationær og bærbar), men holder også udkig efter datalækager på det mørke internet og sender dig en personaliseret advarsel, hvis en af dine lagrede detaljer ender i en gruppe af stjålet data.

Der er også sikker fillagring (ideelt til skannede ID-dokumenter, forsikringspolicer og kvitteringer) og endda en VPN til at browse internettet mere sikkert gennem Wi-Fi hotspots.

Ikke overraskende har alt dette en pris, og Dashlanes premium tjeneste er en af de dyreste muligheder på markedet, men alle de ekstra funktioner (plus fjernadgang til dine accounts og prioriteret support) retfærdiggør prisen. Det er også værd at notere, at Dashlane i Oktober tilføjede nye business funktioner.

NordPass tilbyder en pålidelig password manager med browser plugins til Chrome, Firefox, Edge og Opera, samt skrivebordsapps til Windows, macOS og Linus plus iOS og Android enheder.

Udover at kunne lagre krypterede passwords kan NordPass også foreslå stærke passwords samt tilbyde at gemme kreditkort informationer og bankdetaljer ganske sikkert, så du hurtigere kan tjekke ud på handelshjemmesider.

Med premium versionen kan du synkronisere al denne information på tværs af 6 forskellige enheder per licens. Den gratis version tillader dig kun at have én, men du har mulighed for at prøve de betalte funktioner i en uge.

En anden positiv er, at der, ulig andre muligheder på markedet, ikke er nogen begrænsning på antallet af passwords, du kan have gemt. Der er dog den restriktion, at NordPass ikke automatisk udfylder formularer (hvor den automatisk udfylder gængse detaljer som dit navn, adresse og mail), hvilket andre password managers tilbyder.

Alt i alt er Nordpass dog en højst anbefalelsesværdig password manager, der gør en smule mere, end man kunne forvente.

RoboForm er en anden alsidig password manager, der har plugins til alle de større browsers og apps til både iOS og Android.

Den gratis version er fremragende, og giver dig et sikkert sted til alle dine logins (selvom du stadig har muligheden for kun at lagre din data på din enhed, hvis du foretrækker det), et revisionsredskab til at identificere svage og genbrugte passwords, og en password generator til at udskifte dem med stærke, kringlede kombinationer af tal, bogstaver og særlige tegn.

Ulig LastPass er den gratis version af RoboForm ikke i stand til at synkronisere dine passwords på tværs af flere enheder. Det kræver et premium abonnement, men priserne er ganske rimelige. Med premium får du også en række af andre brugbare features, inklusiv mulighed for at dele logins sikkert, multi-faktor autentificering og 24/7 support.

1Password er en password manager, der stræber efter at give beskyttelse til ikke bare individer eller organisationer, men også at give et delt password beskyttelsessystem til familier.

Der er to primære måder at bruge 1Password på. Den ene er tiltænkt individer og deres familier, hvor en enkelt bruger eller en familie på op til fem personer kan bruge 1Passwords service til beskyttede logins. Den anden er en forretningsmulighed, der tilbyder beskyttelse til dem, der arbejder hjemmefra, såvel som deres teams og virksomheder generelt.

Udover at give alt det ovenstående, beskytter 1Password dig også fra lækager og andre trusler, såsom keyloggers og forsøg på phishing, og virker kun i verificerede browsere.

Resultatet er en meget sikker og kompetent password manager, der dækker både privat såvel som virksomhedsbrug, både hvis du arbejder hjemmefra eller på kontoret. På den måde behøver du ikke gå på kompromis med sikkerheden, uanset din arbejdsplads.

LastPass er nemt at bruge, supersikker, spækket til randen med funktioner og tilbyder bade en gratis og betalt muligheder, så du kan vælge det, der passer dig bedst.

Al data gemmes ved at bruge en AES-256 bit kryptering med en PBKDF2 SHA-265 for at gøre den sikker – og det er ikke begrænset til dine passwords. Du kan også gemme kreditkortoplysninger og leveringsadresser, så de kan blive udfyldt automatisk, når du handler online. Desuden har du også mulighed for at tilføje krypterede notater, forsikringspolicer og meget mere.

Den gratis version af LastPass er forrygende, men de betalte muligheder er godt prissat og tilbyder en ekstremt brugbar ekstra funktio: muligheden for at logge in på apps på din telefon. Meget få passwords managers tilbyder dette, og det kan vise sig at være uvurderligt, hvis du nogensinde mister din telefon, da du kan frarøve folk muligheden for at få adgang til dine mails og sociale medier.

En af vores favorit funktioner ved LastPass, er dens understøttelse af multi-faktor autentificering. Det hjælper dig med at holde dig beskyttet fra phishing forsøg ved at kræve et ekstra lag af autentificering til alle dine logins, såsom en kode genereret af en app eller et fingerprint skan. Selvom det er ved at blive mere normalt med denne funktion, er det stadig ikke alle tjeneser, der tilbyder det, så at have dine logins gemt et sted, der tilbyder det, er en ægte gevinst.

Hav dog i mente, at fra marts 2021 har LastPass gratis brugere ikke muligheden for at bruge tjenesten på både mobil og stationær, da firmaet har udtalt, at de kun vil inkludere adgang til et ubegrænset antal enheder af én type.

Der er ingen gratis version af Keeper Password Manager, men du kan prøve det gratis i 30 dage, før du beslutter dig for, om du vil binde dig til et abonnement.

Som man kunne forvente af et produkt, der kun virker mod betaling, er Keeper en af de mest sofistikerede passwords managers på markedet. Det tilbyder både understøttelse af plugins til enhver større browser, mobil apps til iOS og Android og en tilgængelig som skrivebordsapps til Windows, macOS og Linux. Der er understøttelse af biometrisk autentificering på mobile enheder, og den synkroniserer din data på tværs af et ubegrænset antal enheder.

Som den betalte version af Dashlane, advarer Keeper dig, hvis en af dine passwords dukker op i en datalækage. Den advarer dig også, hvis en af dine passwords er særligt svage eller er blevet genbrugt, og hjælper dig med at lave stærke erstatninger.

Der er også en fremragende familie version. Det beskytter ikke blot logins for alle i din husholdning, men tillader dig også at dele filer sikkert mellem jer alle og tilbyder en krypteret app til at kommunikere på, der er et solidt alternativ til WhatsApp, hvis du foretrækker at undgå Facebook produkter.

Bitwarden Et fremragende eksempel på gratis kvalitetssoftware Synkronisering på tværs af enheder Open-source God gratisversion Noget simpel skrivebordsapp

Bitwarden er en open-source software, der er brugervenlig og meget sikker. Den indeholder stort set alt en person, et team eller en forretning kan forlange af en password manager.

Bitwardens basale plan fokuserer på at håndtere passwords, men selv de gratis versioner inkluderer synkronisering af flere enheder, valgfri self-hosting og ubegrænset online lagringsplads. Vælger du at betale for Bitwarden, tilbyder de en rapport over dine passwords, der fremhæver ting som svage passwords og usikre hjemmesider.

De betalte muligheder giver dig også adgang til funktioner som at håndtere passwords til en større medarbejderstab med password-deling, finkornet adgangskontrol, brugergrupper, two-trins login og multi-faktor autentificering.

Bitwarden er ikke blot en af de bedste gratis password managers tilgængelige, den er så brugbar og fyldt med features, at den potentielt kan udkonkurrere nogle af de betalte passwords managers.

LogMeOnce Bedste password manager på tværs af platforme Understøtter flere platforme Krypteret lagring Biometriske alternativer

LogMeOnce er en password manager, der tilbyder understøttelse på tværs af platforme, så det er ligegyldigt, hvilken enhed du bruger. Uanset om det er en stationær eller mobil enhed, du bruger, er dine passwords og logins altid tilgængelige.

Noget utraditionelt har LogMeOnce fjernet behovet for et hoved-password. I stedet har man tilføjet en masse ekstra sikkerhedsindstillinger, så du ikke kan blive låst ude af din bruger, hvis du glemmet dit hoved-password.

Det er også en tjeneste, der tilbyder ekstra sikkerhedsfunktioner, hvilket inkluderer muligheden for at kryptere og gemme dine logins online.

Fremfor at være afhængig af passwords tilbyder LogMeOnce også muligheden for at bruge biometriske valg, såsom en selfie, fingeraftryk, ansigts-ID såvel som en PIN eller et password. De mange muligheder betyder, du kan tilføje forskellige niveauer af sikkerhed til forskellige logins.

Som med andre password managers er LogMeOnce bygget til at give en Single Sign On funktion, så ligeså snart du er logget et sted med tjenesten, bør du ikke forvente at skulle logge ind på den samme tjeneste.

mSecure En god tjeneste, der bliver ved med at forbedre sig Gratis på tværs af enheder Synkronisering mellem DropBox eller Msecure Cloud Ingen sikker password-deling

mSecure dækker alt det essentielle, du forventer af en password manager. Der er ikke nogen begrænsning på antallet af optegnelser, og med de indbyggede kategorier er det nemt at gemme andet end bare passwords. Alle optegnelser understøtter skræddersyede felter, og du kan også adskille optegnelser i grupper i stedet for simple tags.

Password generatoren inkluderet i mSecure fungerer fint, men var ikke vores favorit. Der er ingen mulighed for at tvinge den til at skabe ord, der giver mening. Det betyder, at hvert password er en perlerække af tilfældigt genererede tegn, der er svært at reproducere, hvis du ikke har auto-fill aktiveret. Du kan heller ikke tilgå password generatoren uden at lave et nyt password i mSecure.

mSecure er en kvalitets password manager for enkeltpersoner, der tilbyder skabeloner, man kan skræddersy og synkronisere på tværs af enheder. Det er også en prisvenlig password manager, der er kompetent til de fleste. Den primære kritik går på, at der ikke er mulighed for at dele passwords sikkert med familie og teams.

Hvis du skal dele passwords mellem kollegaer, tilbyder Zoho Vault den finkornede kontrol nødvendig. Zoho Vaults brugerstyring, tilladelser og funktionalitet når det kommer til password-policy adskiller den fra personlige password managers, og du kan lave ændringer i store grupper af passwords på samme tid med lethed.

Zoho Vault kan integreres med tredjepartsprogrammer for virksomheder som Gmail, Dropbox, Microsoft Active Directory og Microsoft 365. Virksomhedsbrugere kan også bruge Single Sign On (SSO) med cloud-apps som Salesforce og Slack, og da Zoho Vault har en API, er det også muligt at integrere det med en af dine egne programmer.

Zoho Vault har fremragende sikkerhed, fin kontrol over brugere og passwords og god tredjeparts integration. Det er også billigt, og kundesupporten er en af de bedste, vi har oplevet med en password manager tjeneste.

Vi anbefaler den egentlig ikke til personlig brug, da de fleste features er målrettet virksomheder, hvilket gør brugerfladen temmelig kompleks, men det er en fremragende password manager til organisationer og virksomheder.

