Huawei begrunder succes i Norden med mobilkameraet

Tirsdag i forrige uge afslørede Huawei endelig deres P30-serie, som vi har skrevet særdeles meget om de sidste par måneder. De mange rygter viste sig stort set at holde 100% stik, og der var derfor ikke meget nyt under forårssolen i Paris.

TechRadar var godt repræsenteret til det stort anlagte pressemøde og vi fik efter selve afsløringen en snak med Huaweis nordiske CEO, Jacky Zhao.

Kamera, kamera og kamera!

Eftersom vores interview med Zhao lå i forlængelse af lanceringen af P30-serien, gav det god mening, at starte med at spørge ham, hvad han så som de vigtigste funktioner ved netop den nye P30 Pro.

Svaret kom prompte; ”Kamera, kamera og kamera!” Det er netop også kameraet (i P20 Pro), som Zhao lægger til grund for den store fremgang i Norden. Huawei har de sidste par år nydt stor fremgang i særligt de nordiske lande, hvor de i dag sidder på tæt på 20% af markedet i hvert land.

”Vi gik sidste år fra en markedsandel på 7% i starten af året til 19% i slutningen af året. Årsagen til denne stigning skyldes innovation. Eksempelvis med P20 Pro. Dette var første gang, hvor vi forbedrede kvaliteten af mobilkameraet til det ekstremt høje niveau, som vi ser i dag”, udtalte Zhao og fortsatte: ”Med de stærke kameraegenskaber i den nye P30 Pro, forventer vi, at Huawei nu vil tilegne sig endnu større markedsandele i de nordiske lande.”

Lokal tilpasning er vigtig

En anden årsag til Huaweis succes i norden, mener Zhao ligger i den lokale markedsføring, som inkluderer lokale kendisser, som eksempelvis sangeren Christoffer i Danmark. ”Lokal markedsføring og kommunikation skal tilpasses og vi kører med forskellige strategier i de forskellige lande. Vi Investerer på lokalt plan”, uddybede Zhao.

Huawei er dog ikke tilfredse med kun at sælges os smarte telefoner med vanvittig gode kameraer. ” Vi vil være de bedste og den førende inden for vores segment. Vi vil ikke kun sælge smartphones, men levere hele økosystemer, som kommer forbrugeren til gode, herunder 5G, AI og Cloud-computing”, fortalte Zhao.

Grundet de mange anklager om spionage fra den kinesiske regening, kunne vi afslutningsvis ikke dy os for at spørge, hvad Huawei gjorde for at gøre brugerne trygge samt sikre deres data. Svaret var lidt kryptisk.

”Sikkerhed er et teknisk spørgsmål. Det er noget vi går meget op i og investerer meget i”, forsikrede Zhao. ”Forbrugeren bliver blandt andet mere trygge ved at lære os bedre at kende. Det er derfor vi i det forgangne år har arbejdet tæt sammen med lokale kendisser, som byder ind med deres egen troværdighed." afsluttede han.

Uanset hvad tegner P30 Pro allerde til at være en bragende succes for den kinesiske mobilproducent.

Du kan læse vores første indtryk af P30 Pro lige her og se frem til en fuld anmeldelse i nær fremtid.

Huawei P30 Pro kan købes allerede nu og koster fra 6.999 kroner.