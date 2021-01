Her er den rulbare telefonen LG Rollable

Opdatering:

Kilder, der kender LGs planer, har talt med CNET og sagt, at LG Rollable vil blive lanceret "senere på året". LG har ikke bekræftet det, men det ser ud til at være et tegn på, at telefonen snart lanceres.

Oprindelig artikel:

Vi har hørt rygter om en rulbar enhed fra LG i et par uger, men nu under CES 2021 bekræftede LG officielt navnet på telefonen og viste også et kort glimt af, hvordan den ser ud.

Fra det, du kan se i det lille klip, er det en enhed, der i første omgang ligner en relativt robust tablet med et billedformat, der er lidt højere end 16: 9. Til sidst bliver skærmen problemfrit smallere og smallere, og i sidste ende sidder brugeren tilbage med en smartphone af normal størrelse.

Designet adskiller sig betydeligt fra de mere traditionelle foldbare telefoner, vi har set fra blandt andre Samsung, men slutresultatet er minder om det Du har altid valget mellem at bruge en stor skærm eller en mindre skærm.

Det vi ved

(Image credit: LG)

I øjeblikket har vi ikke flere oplysninger om selve LG Rollable eller hvornår den vil blive lanceret. I videoen herover viser LG dog et relativt klart billede af, hvordan den er i brug. Den finder sikkert vej til markedet i løbet af året, men du er forhåbentligt begyndt at spare sammen. Et læk peger på, at prisen bliver hele $2.359 (ca. 16.300 kr.) Vi kender dog af gode grunde den danske pris endnu.