HBO Max-serie sejler uventet i front og dominerer resten af feltet

Beklager, Euphoria og Peacemaker - der er en ny vinder øverst på skamlen, når det gælder tv-serier, der hitter på HBO Max.

Our Flag Means Death, det seneste tv-projekt fra Thor: Love and Thunder-instruktøren Taika Waititi, dominerer streamingmarkedet foran andre HBO Max-serier.

Den pirat-inspirerede (og inspireret af ægte personer) komedieserie blev gik i luften den 3. marts. Men rygter om serien spredte sig hurtigt blandt serie-fans. Derfor er Our Flag Means Death - hvis første sæson sluttede den 24. marts - i øjeblikket den mest efterspurgte tv-serie på verdensplan. Det er ikke dårligt, når andre HBO Max-projekter, herunder Euphoria og Peacemaker, også har formår at begejstre det globale publikum.

Ifølge Parrot Analytics var Our Flag Means Death 38,65 gange mere populær end den gennemsnitlige tv-serie - blandt det amerikanske publikum - i ugen fra den 24. marts til den 28. marts. Dette tal overgik de meget populære shows Euphoria (35,36 gange), Succession (19,91 gange) og Peacemaker (19,16 gange).

Our Flag Means Death var den mest efterspurgte serie på HBO Max i den sidste uge i marts. (Image credit: Parrot Analytics)

Our Flag Means Deaths popularitet var dog ikke forbeholdt USA. Pirat-serien var også meget efterspurgt i Australien (31,34 gange mere populær end den gennemsnitlige serie), Canada (30,64 gange), Storbritannien (28,87 gange) og New Zealand (27,05 gange). Flere europæiske nationer, herunder Holland (22,56 gange), oplevede også stigende efterspørgsel efter tv-serien med Rhys Darby i hovedrollen, efterhånden som sæson 1 skred frem.

Our Flag Means Death har været utrolig populær blandt streamere i hele verden (Image credit: Parrot Analytics)

Our Flag Means Death er løst baseret på livet af "gentlemanpiraten" Stede Bonnet og har Rhys Darby i hovedrollen som kaptajn Bonnet, en aristokrat fra det tidlige 18. århundrede, der vender ryggen til sin overdådige livsstil for at blive berømt og opleve eventyr som pirat.

På grund af hans (totalt) manglende ekspertise inden for plyndringstogt tager Bonnets utilpassede besætning ham dog ikke alvorligt - indtil et tilfældigt møde med den berygtede sørøver Kaptain Blackbeard (Waititi) fører til alle mulige vilde eskapader.

Our Flag Means Deaths første sæson - bestående af 10 afsnit - er skabt af People of Earth-showrunner David Jenkins og kan streames nu på HBO Max. vi forventer i øvrigt at se meget mere indhold på HBO Max efter fusionen med Discovery+.

Sejler en gylden fremtid i møde

Alle glæder sig over Our Flag Mean Death's uventede succes. (Image credit: WarnerMedia/HBO Max)

Det, der gør Our Flag Means Deaths succes så overraskende, er, at det er en helt original serie. Showet blev også lanceret på HBO Max uden ret meget omtale, hvor tv-serier som The Tourist, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty og DMZ er bleve promoveret meget mere med store markedsføringskampagner.

Tv-serier som Euphoria, der kom med sæson 2 i januar 2022, var allerede en veletableret tv-succes. Selv Peacemaker - en tv-spin-off fra James Gunns The Suicide Squad-film - var en velkendt og populær figur, inden første sæson landede i begyndelsen af året. Her har Our Flag Means Death været nødt til at starte helt fra bunden som ukendt serie, og derfor er det noget uventet, at den ligefrem slår de andre mere veletablerede serier.

Desuden er Oscar-nominerede film som Dune og King Richard blev gjort tilgængelige til streaming på HBO Max omkring samme tid. HBO Max-filmene, som overraskende nok tabte til Apple TV Plus' CODA for bedste film ved Oscar-festen i år, har helt sikkert også hentet en del seere, da filmene kom til HBO Max i begyndelsen af marts.

Our Flag Means Death har altså været oppe imod nogle ret seriøse konkurrenter ved sin premiere den 3. marts. Men mellem premieren og finalen på sæson 1 voksede efterspørgslen efter seriens blandt seerne med hele 208 % (ifølge Parrot Analytics). Det betyder, at Our Flag Means Death var dobbelt så populær som Ted Lasso var, da Apple TV Plus-seriens første sæson kom i august 2020. Ikke nok med det, men Our Flag Means Death var mere efterspurgt end Peacemaker sæson 1 i de tre uger, der gik fra begge shows havde deres respektive debut.

Our Flag Means Death vs Peacemaker (Image credit: Parrot Analytics)

Men måske er der ikke noget mærkeligt i seriens succes. Manden bag, Taika Waititi, ér noget af en multikunstner. Han arbejder både foran og bag kameraet og har haft en nærmest kometagtig karriere i Hollywood. Hans store gennembrud blev filmen "What we do in the shadows" fra 2014, som var en vanvittig skæv og morsom film og en dysfunktionel gruppe af vampyrer, der bor i et kollektiv. Siden skrev han Oscar-vinder JoJo Rabbit i 2019 - samtidig med tv-serien "What we do in the shadows". Han har instrueret "Thor: Love and Thunder", og er desuden sammen med andre forfattere i gang med følgende projekter: En tv-serie bygget på "Time Bandits", et projekt bygget på Mobius' "Inkalen", "Flash Gordon" og "Akira". Kort sagt: Taika Waititi er en mand, der for noget fra hånden. Og da det samtidig er super underholdende, er det måske ikke så sært, at "Our Flag Means Death" har lagt sig i front hos HBO Max.

Det er uklart, om Our Flag Means Death kan fastholde sin opadgående kurs. Der kommer masser af nye serier på HBO Max i april 2022, som helt sikkert vil vække seernes interesse. I mellemtiden vil der være film og tv-serier fra andre streaming-tjenester, såsom Netflix, Paramount+ og Disney Plus, som HBO Max skal konkurrere med.

Indtil videre kan HBO Max glæde sig over, at de har endnu populær tv-serie på programmet. Eftersom Euphoria og Peacemaker allerede har vist sig at være vildt populære blandt det verdensomspændende publikum, ser det ud til, at HBO Max langsomt er ved at blive en af de foretrukne kilder til førsteklasses underholdning i bedste sendetid.