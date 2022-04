Grafikkortene er på vej tilbage på hylderne - er krisen endelig ovre?

Reddit-brugere er begyndt at rapportere, at tilgængeligheden af grafikkort er steget i løbet af de sidste par uger, og de har lagt billeder og videoer ud fra butikker, der har et stort lager af populære GPU'er.

Det er langt fra sidste år på denne tid, hvor de bedste grafikkort blev opkøbt online i massevis af bots, og hvor folk måtte stå i megalange køer, hvis de ville forsøge at købe et kort i en fysisk butik.

De fleste af billederne ser ud til at være taget i forskellige Micro Center-butikker i USA, så det er også værd at bemærke, at selv om det er gode nyheder for dem, der bor i USA, er det ikke en nøjagtig repræsentation af det globale marked, idet nogle brugere har bemærket, at andre regioner som f.eks. Østeuropa stadig er ramt af mangel.

Der er dog også en anden positiv ting at komme ud af dette - selv om næsten alle GPU'er stadig er listet til en pris over deres MSRP, var tilgængelighed en af de kræfter, der drev disse prisstigninger i første omgang.

Hvis resten af verdens lagerbeholdningen følger med, så kortene nu bliver bredt tilgængelige, er det muligt, at den nuværende generation af kort fra AMD RDNA 2 og Nvidia Ampere-familien faktisk vil falde til de oprindelige udsalgspriser. Selv om de ny har været dyre så længe, at den næste generation af GPU-er klar til at blive lanceret.

Vi ser også allerede nu, at priserne begynder at falde, så selv om kort som Nvidia GeForce RTX 3070 stadig er dyrere, end de burde være, bliver de billigere for hver måned, der går. Når det er sagt, er der ingen garanti for, at vi vil se de nuværende GPU'er falde helt ned til deres oprindeligt tænkte udsalgspris på grund af inflationen og forskellige andre markedsforhold, der har vist sig i løbet af de sidste to år.

Men hvis du venter lidt længere, er det stadig muligt at se priserne falde til et langt bedre prisniveau set i forhold til sidste år. Hvis du har ventet på, at GeForce RTX 3080 eller Radeon RX 6800XT falder til en fornuftig pris, kan det snart være tid til at købe et.

Hvorfor er der bedring på vej i GPU-markedet?

Der er ingen enkeltstående årsag til, at vi ser forbedringer, når det gælder tilgængelighed af grafikkort. Der er nærmere tale om en blanding af forskellige ændringer, der samlet set har bidraget til at øge tilgængeligheden og reducere efterspørgslen på områder uden for PC-spil og byggeentusiaster.

Mining af Ethereum ved hjælp af kommercielle kort er ikke længere så levedygtigt, som det var, nu hvor kryptovalutaen er overgået til den såkaldte proof-of-stake model, hvor processen med at skabe nye blockchain-enheder ikke foregår intensivt på den enkeltes computer, men snarer foregår i et fælles netværk, som kræver mindre regnekraft og energiforbrug for den enkelte. Samtidig har chipproduktionen været støt stigende for at imødekomme efterspørgslen, og vi er ved at se mere konkurrence ramme markedet med Intel Arc Alchemist grafikkortet, der altså introducerer et nyt grafikkort, som skal konkurrere med grafikkort-producenterne AMD og Nvidia, som eller sidder ret enevældigt på markedet.

Det er da også usandsynligt, at Intels grafikkort kan måle sig med de tunge drenge som AMD Radeon RX 6900 XT eller GeForce RTX 3090 Ti, men det kan måske tilføje nogle billigere kort til markedet, til forbrugere, der ikke har brug for så meget kraft. Intel Arc Alchemist er et godt starter-grafikkort, især hvis du planlægger at køre spil og applikationer med lavt behov.

Mange store producenter har alle forudsagt, at GPU-markedet vil opleve nogle store forbedringer inden mindst 2023, og den nuværende udvikling, ser ud til at bakke dette op. Priserne vil sansynligvis falde lidt mere, men det er usandsynligt, at vi vil se nogen af flagskibskortene falde under den oprindelige udsalgspris, og de meget billige grafikkort, kan sagtens forsvinde fra markedet. Indtil videre er der i hvert fald håb for jer, der har ventet i to år på at opgradere deres system eller bygge deres første pc.