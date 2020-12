Anmeldelse: AMD Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6800 XT kommer - efter mange år udelukkende med kort i mellemklassen fra AMD - endelig et rigtigt forsøg på at komme på niveau med andre ​​højhastighedskort og nå blandt de bedste grafikkort. Timingen er dog alt andet end optimal. RX 6800 XT blev nemlig lanceret i kølvandet på Nvidia GeForce RTX 3080, og på den måde skal AMD leve op til standarden fra et meget imponerende grafikkort.

Kortet her fik en vejledende pris på ca. 649$ i USA (som er ca. 7099 kroner), hvilket ikke er meget billigere end Nvidia GeForce RTX 3080, der kan fås til bare et par hundrede kroner mere. Med en pris så tæt på hinanden er det ikke overraskende, at ydeevnen hos AMD Radeon RX 6800 XT og RTX 3080 også er sammenlignelig. Grafikkortene skifter ofte mellem af være den bedste til forskellige spil, og det gør det svært at finde det bedste 4K-grafikkort. Faktisk har det ikke været så svært her siden selve 4K-kortets spæde start.

Men hvis vi ser Radeon RX 6800 XT som et trin fra AMD på vej tilbage mod toppen, så giver grafikkortet her et lovende indblik i, hvad man kan forvente af de næste GPU-generationer - især nu hvor bl.a. strålesporing (ray tracing) rigtigt begynder at slå rødder.

Pris og tilgængelighed

AMD Radeon RX 6800 XT bliver først tilgængelig den 18. november og vil koste ca. 649$ (et sted tæt på 7000 kroner). Det er ikke langt fra Nvidia GeForce RTX 3080, der ligger som en vejledende pris på 699$, hvilket ikker er andet end prisstigning på et par hundrede kroner.

Hvad, der ikke giver helt mening her, er, når du sammenligner AMD Radeon RX 6800 XT med RX 6800, som kun er en smule langsommere, men har en lavere pris på 579$. Hvis du tjekker de vejledende priser, skal du altså betale 12% mere for et grafikkort, der er ca. 5-10% hurtigere. Det føles ikke rigtigt som om, at det går op.

Når man snakker om værdi ud fra pris, kan det altså være svært at anbeale Radeon RX 6800 XT. Altså, hvis man ikke vender den om, og siger, at det bare får Radeon RX 6800 til at se meget mere værdifuld ud. For det var præcis, hvad der skete med Radeon RX 5700 XT og Radeon RX 5700, da de blev lanceret tilbage i juli 2019.

Funktioner og chipset

AMD Radeon RX 6800 XT er bygget på grafikarkitekturen Team Reds RDNA 2, som stadig er baseret på en 7 nm (nanometer) fremstillingsproces. I stedet for at formindske matricen har AMD indarbejdet nye funktioner og øget effektiviteten, og det gør disse grafikkort langt mere powerfulde end de tidligere modeller.

Den største af disse er den nye Infinity Cache, som er afgørende, når man tænker på, at Radeon RX 6800 XT bruger 16 GB GDDR6-hukommelse snarere end GDDR6X-hukommelsen, som stadig findes i Nvidia GeForce RTX 3080 og RTX 3090.

Infinity Cache er dybest set 128 MB global cache, som AMD hævder er 3,25 gange hurtigere end GDDR6 VRAM på en 256-bit bus. Dette hjælper med at give data fra den større 16 GB VRAM-pool til GPU'en, og denne kombination af hurtig cache og GDDR6-hukommelse resulterer i 2,4 x mere båndbredde pr. Watt, end VRAM alene ville være i stand til at opnå. Det hjælper også med at mindske den forskel, som man ellers kunne opleve AMD, når den går op imod GDDR6X-hukommelsen i Nvidias topklasse grafikkort.

Den anden store tilføjelse til arkitekturen er selvfølgelig DirectX 12 Ultimate-kompatible Ray Accelerators. Der er en af ​​disse for hver af de 72 Compute Units, og det gør det muligt for AMD Radeon RX 6800 XT at oprette strålesporingsgrafik i realtid uden billedhastighed bryder helt sammen. Vi kommer til at tale mere om dette igen senere, men som en introduktion kan vi sige, at vi forventer, at ydeevnen på dette område bliver bedre, da AMDs drivere kan opdateres - ligesom man ved Nvidias RTX-kort så en forbedring over Turing-kortenes levetid.

Ud over de nye Ray Accelerators er hver Compute Unit (CU) stort set instillet på samme måde som i det orgirinale RDNA-kort. Hver CU har 64 Stream-processorer (SP), hvilket giver Radeon RX 6800 XT 4.608 SP'er i alt. Da dette kort ikke bruger en formindsket produktionsproces, er selve processorens kerne meget større. Vi taler om 26,8 milliarder transistorer fordelt på en kerne, der er 519 mm² stor.

Denne større matrice er også forbundet med højere klokfrekvens. Radeon RX 6800 XT har et Clock Game på 2.015MHz og et Boost Clock op til 2.250MHz. Game Clock er, hvad du sandsynligvis ser det meste af tiden, mens du spiller spil, mens Boost Clock dybest set er den hastighed, som kortet teoretisk kan nå i meget korte perioder, når det spil, du spiller, er særligt intenst.

Med det ekstra plads og de højere klokfrekvenser stiger strømforbruget naturligvis en hel del. AMD Radeon RX 6800 XT er klassificeret til at kunne håndtere 300W, men vi har aldrig set ASIC-strømforbruget (alt, hvad kortet anvender) gå over 294W. Under vores test rapporterede vores MSI Afterburner det meste af tiden, at grafikkortet anvendte sted i mellem 230-250W for gaming. Det betyder kort sagt, at kortet her har meget merea t give af.

Forhåbentlig frigives en ny VBIOS (VGA BIOS), der lader 6800 XT klokke højere, så den virkelig viser RTX 3080, hvem der er bossen. Men lige nu her ved lanceringen må man sige, at grafikkortet ikke lever op til forventningerne.

Heldigvis betyder denne klokfrekvens også, at temperaturen forbliver relativt lav. Mens vi testede den, kom temperaturen ikke op på mere end 78°C, og det er kun en smule varmere end, hvad vi kunne observere ved Radeon RX 6800.

Den såkaldte hotspot-temperatur, som viser den varmeste del af kernen, nåede dog på 114°C, hvilket alligevel er en del højere end de 110 grader, som AMD snakker om i driftsspecifikationerne. Det resulterede ikke i, at GPU'en gik ned, men du bør være opmærksom på dette, hvis høje temperaturer kan få betydning for dit forbrug.

En særlig spændende ting ved grafikkortet her er, at Radeon RX 6800 XT i grunden er en forbedret version af GPU'en inde i Xbox Series X og PS5. Dette betyder potentielt, at spil lettere kan optimeres til dette grafikkort i den næste generation af konsoller. Fordelene ved det kan man se i spil som Assassins Creed Odyssey og Far Cry 5, som ikke er næste generations spil, men primært er optimeret til AMD-hardware og viser, hvordan optimering virkelig kna påvirke ydeevnen.

Med Radeon RX 6800-serien tilbyder AMD to valgfri funktioner, som kan hjælpe med at gøre ydeevnen endnu bedre. Nok kan både Smart Access Memory (SAM) og Rage Mode hjælpe med at øge ydeevnen, men lad det ikke øge dine forventninger for meget

Rage Mode er i bund og grund en AMD-sanktioneret overclockingsprofil, da den ikke går ind og påvirker din garanti. Men når du går ind i Radeon-softwaren for at aktivere den, giver den dig alligevel en advarselsbesked om, at du roder med indstillinger på egen risiko. Men bare rolig, hvis du bruger en af AMDs forudindstillinger, så har du ikke noget at bekymre dig om i forhold til garantien.

Vi tjekkede, hvordan Rage Mode gjorde sig i vores 3DMark-tests, og det endte faktisk i dårligere resultater - dog inden for fejlmarginen.

På den anden side er SAM på et helt andet niveau. Ifølge AMD resulterer denne funktionalitet i op til 10% ekstra ydeevne, men det kræver, at du roder lidt rundt med din BIOS, og for at kunne bruge det skal du (indtil videre) have et bundkort, der understøtter AM4 og en AMD-processor. Du skal deaktivere CSM, og nogle brugere skal derfor til at installere Windows 10 fra bunden, hvis de ikke har en UEFI-kompatibel installation, og derefter gå ind i de avancerede indstillinger og aktivere Above 4G Decoding og Re-Size BAR Support.

Eftersom det kræver en smule arbejde og besvær for at komme i gang, anbefaler vi det kun til dem, som er teknisk kyndige nok til at rode rundt med funktionen her, og vi valgte desuden ikke at teste det til anmeldelsen. Vi kommer dog til at kigge mere ind i det på et senere tidspunkt.

Når det kommer til software, byder AMD stort set på det samme som fra tdiligere. Det gælder bl.a. den velkendte Contrast Adaptive Sharpening (CAS) og Radeon Boost. Sidstnævnte er især brugbar for folk, der spiller skydespil, da det sænker opløsningen i baggrunden under hurtig bevægelse og dermed øger billedfrekvensen.

Men lige nu har AMD ikke et godt svar på DLSS, Nvidia Broadcast eller RTX I/O. DLSS og RTX I/O kommer sandsynligvis til at spille en stor rolle i løbet af den næste generation af spil, især når udviklere lærer virkelig at udnytte, hvad SSD'erne i PS5 og Xbox Series X kan præstere.

Design

Fordi det er det mest kraftfulde grafikkort, AMD har frigivet i årevis, har virksomheden været nødt til at kigge ekstra godt på nedkølningssystemet. Et lukket system med Blower Style, som bl.a. blev brugt på Radeon RX 5700 XT, havde simpelthen ikke været i stand til at håndtere al den varme, som produceres af AMD's nyeste model. Derfor gør virksomheden i stedet i brug af en en åben løsning, der bruger 2,5 spor og tre faner. Dette er grunden til, at temperaturerne forbliver ens ved normale indstillinger, og hvis du vil prøve noget lidt mere skræddersyet med for eksempel MSI Afterburner, kan du få endnu bedre temperaturer ved at rode lidt med blæserhastighederne.

Der er også et godt udvalg af udgange på Radeon RX 6800. Du får to DisplayPort-, en HDMI 2.1- og USB-C-udgang, som stort set skulle dække langt de fleste moderne skærm på markedet. Vi er bare taknemmelige for, at AMD ikke droppede USB-C, som Nvidia gjorde. I tilfælde af strømstik får du to 8-pin-varianter, som er monteret nær et hjørne af kortet.

AMD Radeon RX 6800 XT ser virkelig ud som et grafikkort skabt til gaming. Siden af ​​grafikkortet, som rent faktisk er synligt, efter det er monteret, er helt sort med rød kant og Radeon-logoet i hvid bogstaver - bogstaver, som tydeligvis lyser rødt.

Fronten af grafikkortet har en sølvbånd, der omgiver de tre blæsere, som hver har et 'R' logo, som står for Radeon. På bagsiden er sølvbåndet bredere og efterlader bagsiden af ​​GPU'en eksponeret gennem bagpladen, og selvom det ikke ligefrem skriger "premium", så betyder det ikke noget i sidste ende.

Mange mennesker vil uden tvivl føle sig splittede omkring designet på AMD Radeon RX 6800 XT, især fordi den sort-røde æstetik for gaming virker lidt forældet i 2020. PC-skaller nu til dags har ofte et hærdet glas sidepanel, så dem, der gerne vil vise deres computer frem, vil ikke bryde sig om at fremvise et grafikkort, som ligner, at det er fra 2005. Dette afhænger dog helt af din smag, og sandsynligvis er det ikke engang vigtigt for mange mennesker.

Ydeevne

Specifikationer for testsystemet Dette er det system, vi brugte til at teste AMD Radeon RX 6800 XT: CPU: AMD Ryzen 9 5950X (16-core, op til 4.9GHz)

CPU-køler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,200MHz

Bundkort: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Strømforsyning: Corsair AX1000

Chassis: Praxis Wetbench

Ydeevnen hos AMD Radeon RX 6800 XT er en kompliceret historie. I nogle tilfælde overgår det uden tvivl RTX 3080, men det meste af tiden - og sandsynligvis også fremadrettet - så er det en hård kamp mellem denne model og Nvidias flagskibsmodel.

Radeon RX 6800 XT er virkelig imponerende, når det kommer til DirectX 11. I testen med 3DMark Fire Strike Ultra (en DX11-test designet til at teste 4K-ydeevne) får RX 6800 XT en score på 12.209 point, mens RTX 3080 får 11.034. Det er 10 procent bedre ydeevne med AMD-kortet til en sammenlignelig pris.

Der er nogle spil, hvor denne forskel også illustreres. I Grand Theft Auto V på 4K er Radeon RX 6800 XT omkring 8 % hurtigere end RTX 3080, og den er endda 9 % hurtigere i Assassins Creed: Odyssey. Men det er ikke det samme resultat, som vi ser alle steder.

Nvidia GeForce RTX 3080 slår AMD Radeon RX 6800 XT med hele 12 % i 4K, når strålesporing er slået fra. Og hvis du slår strålingssporing til igen, så bliver forskellen helt op 34 procent. Med andre ord er det en ret imponerende beam tracking-ydeevne fra Nvidia, men det bliver værre endnu for AMD. Dette er således med DLSS deaktiveret. Hvis du tænder for DLSS og bruger GeForce RTX 3080, kan du få 65 FPS ved 4K og strålesporing aktiveret sammenlignet med 47 FPSP på det samme kort uden Nvidias AI-opskaleringsteknologi. Konklusionen er, at AMD desperat har brug for et godt svar på DLSS, hvis de virkelig vil kunne følge med konkurrencen, når det kommer til strålingssporing, da virksomheden klart ikke har nået helt op til Nvidias niveau på nuvrænde tidspunkt.

Dette ses også i den syntetiske 3DMark Port Royal-test. I denne stærkt strålesporingsfokuserede test opnåede AMD kun den ringe score på 8.541 point, mens RTX 3080 fik 11.344 - en forskel på 33%. Når det kommer til strålesporing, er Nvidia simpelthen langt foran AMD, og ​​det kan man ikke benægte. Samtidig er det rart at se, at AMD endelig har tilsluttet sig konkurrencen, og at de faktisk har hardwaresupport til teknologien. Du skal dog nøjes med at spille i 1440p, hvis du vil have RT slået til.

Ali i alt er det dog imponerende, at AMD overhovedet kan konkurrere i denne del af markedet. Det er mange år siden, at AMD har haft en GPU på dette niveau, og vi er glade for at kunne byde dem velkommen tilbage. Det er også vigtigt at huske, at Nvidia ikke jorderede Intel efter bare én Zen-generation - den slags tager tid.

Hvis AMD fortsat kan udvikle sin avancerede grafik og forbedre ydeevnen på samme niveau, som vi så mellem 6800 XT og 5700 XT efter bare ét år, forestiller vi os, at Nvidia måske godt kan begynde at være urolig. Dette er ikke grafikkortet, der tager føringen fra Nvidia, men det er et grafikkort, der viser, at AMD er tilbage i spillet, og vi er bestemt spændte på at se, hvad den næste generation af RDNA har at byde på.

Da vi spurgte AMD direkte om, hvad vi kan forvente os i fremtiden, svarede de, "at spillere vil se stærkere ydeevne fra Radeon RX 6800-serie grafikkort i mere moderne spil". Så vi er rigtig spændte på at se mere.

Køb den, hvis...

Du spiller mange DX11-spil

AMD Radeon RX 6800 XT er stærkest i DirectX 11-spil som Assassins Creed Odyssey og Grand Theft Auto V. Hvis dine yndlingsspil er baseret på denne API, er det sandsynligt, at du får stærkere ydeevne her end med RTX 3080.

Du er villig til at rode rundt med din BIOS

Med AMD Smart Access Memory (SAM) kan du få op til 10% ekstra ydeevne, hvis du er villig til at grave rundt i din BIOS. Ikke alle vil dog være komfortable med at gøre dette, og det er egentlig forståeligt nok.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have strålesporing på 4K

Ydeevnen af strålesporing (ray tracing) på RX 6800 XT er mere end tilstrækkelig ved 1440p, hvis du vi spille og have alle de fantatiske effekter fra 4K, så ville du lige nu få mere for pengene på et Nvidia-grafikkort.

Du spiller mange DirectX12-spil

Med dagens drivere halter AMD Radeon RX 6800 XT lidt bagud, når det kommer til DX12-ydeevne, og denne API er sandsynligvis den mest anvendte i fremtidige spil.