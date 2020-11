Google VPN rulles ud... men ikke for alle

Googles nye VPN rulles nu ud i USA efter virksomhedens meddelelse i sidste måned om, at avancerede brugere af Google One snart ville kunne få adgang til tjenesten.

Denne gigant blandt søgemaskiner online sagde oprindeligt, at tjenesten ville blive frigjort i de "kommende uger", men nu kun en uge senere er dens nye VPN allerede ved at rulle ud til Android-enheder.

I modsætning til andre VPN-tjenester, hvor brugere tilmelder sig og betaler et månedligt abonnement for at bruge dem, er Google VPN faktisk en del af virksomhedens Google One-pakke, som også inkluderer Google Drive cloud-lagring, Gmail, Google Photos, Google Workspace og 10% tilbagebetaling i Google Store-belønninger og muligheden for at dele abonnementet med op til fem ekstra personer.

Google One byder på abonmmenter med 100 GB, 200 GB, 2 TB og 10 TB, der varierer i pris fra $19,99 pr. år for abonnementet med 100 GB og helt op til $49,99 pr. måned for 10 TB-abonnementet. Hvis man vil have adgang til Google VPN, skal man dog minimum have abonnementet på 2 TB, som koster ca. $9,99 pr. måned. Priserne kan dog variere mellem lande.

Hvis du gerne vil afprøve Google VPN under den første udrulning, skal man som bruger have enten en Android-enhed eller en Chromebook , som undersøtter Android-app -- og så desuden bo i USA.

Brug af Google VPN i USA

Brugere, der opfylder alle kravene, kan allerede nu bruge Google VPN. Alt, hvad de skal gøre, er at åbne Google One-appen på deres Android-enhed og trykke på fanen "Hjem". Her kan du følge trinnene, indtil din Google VPN er installeret.

Selvom Google VPN i øjeblikket kun er tilgængelig for brugere i USA med Android-enheder, så planlægger Google at udvide tjenesten til andre platforme som iOS og Windows.

Snakken går også på, at tjenesten kommer til andre lande i løbet af de næste måneder. Derfor bliver det spændende at se, hvornår den rammer Danmark!

