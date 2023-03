Lækkede fotos af den kommende Google Pixel 8 Pro viser nyt kamera

Første mulige læk af Google Pixel 8 Pro-designet er landet. Steve Hemmerstoffer (eller OnLeaks (Åbner i nyt vindue)), der er kendt for at lække rigtige detaljer, har nu delt, hvad der ser ud til at være pressebilleder af det kommende Google Pixel 8 Pro-flagskib. Lækket viser Googles kommende flagskib og nogle ændringer i forhold til den tidligere Pixel 7 Pro (Åbner i nyt vindue). Billederne kan også være en antydning at, at der kan komme et Google I/O-even (Åbner i nyt vindue)t.

De lækkede billeder viser en enhed, der ligner en forfinet Pixel 7 og dermed også en Pixel 6. Det ikoniske kamera-modul er fortsat, men er endnu engang justeret, så alle tre kameraer er placeret i den samme udskæringen i stedet for at være lidt adskilt. Der vises også en ny sensor frem ud over hoved-, ultravidvinkel- og teleobjektivet; hvilket tyder på understøttelse af makrofotografering via en dedikeret sensor og ikke kun ultravidvinkelkameraet. Bortset fra kameraet ligner den lækkede Pixel 8 meget den tidligere Pixel 7, så Google ser ud til at fastholde deres design. Men det giver mening, fordi det virkelig skiller sig ud i forhold til de fleste andre smartphones på markedet.

En mindre Pro-modell

Goole Pixel 8 Pro er måske en smule mindre end tidligere flagskibe. (Image credit: OnLeaks / Smartprix)

Med Pixel 8 Pro vil Google efter sigende forsøge at forny meget af det, der gør en Pro Pixel-mobil til en Pro Pixel-mobil. Den vil sandsynligvis ikke længere have en stor 6,7-tommer skærm, men snarere et 6,5-tommer skærm. Det er stadig nok til at kunne betegnes som en stor skærm, men ikke så overdrevent stort, at mange mennesker vil have problemer med nemt at nå hen over hele skærmen. iPhone 14 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra og utallige Android-telefoner er begyndt at bruge en 6,7-tommers skærm som standard for de bedste telefoner, du kan købe (Åbner i nyt vindue). Skulle Google bryde denne tendens, kan det appellere til en del af markedet, der gerne vil have en topmobil, men som ikke nødvendigvis har lyst til at have den største og tungeste.

Det er også interessant, at det kommende Google Tensor 3-chipsæt, forventes at være baseret på en 3nm-proces - hvilket er en opgradering fra den 5nm-proces, som Google brugte i både Pixel 6 og 7. De tidligere Pixel 6 og 7 var begge kraftige mobiler, men blev angiveligt hurtigt varme, mistede batteri og kørte ikke altid med topfart. Men det nye chipset skulle efter sigende være langt kraftigere, så Googles nye Pixel kan blive mere effektiv, og de tidligere udfordringer kan være fortid.

Det er værd at tage chipset-detaljerne med et gran salt, da der er modstridende rapporter om, hvorvidt Tensor 3 vil være en 3nm- eller 4nm-processor. Det er værd at bemærke, at tidligere Pixel-rygter hævdede, at Google ville skifte fra en 5nm-variant allerede sidste år; det blev ikke til noget. Det ville dog have været et fornuftigt træk fra Googles side, så det kan meget vel ske.