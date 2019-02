Google Maps AR testes netop nu af udvalgte brugere

Imens navigation med Google Maps for det meste er en smertefri proces for fodgængere, opstår der ofte den akavede situation, hvor du i starten prøver at orientere dig og finde ud af hvilken vej du skal vende dig i forhold til den lille blå prik på kortet.

Under tech-gigantens 2018 IO developer conference , annoncerede Google en ny funktion, som de arbejdede på til deres navigations-app . Den benytter en kombination af AI, AR og din telefons kamera og vil hjælpe dig med at finde vej i realtid. Nærmere bestemt vil funktionen benytte billeder fra dit kamera sammen lokationsdata til at bestemme og finde din position i Google Street View og med denne information lægge et lag af visuelle markører såsom pile oven på billedet fra dit kamera.

Samme teknologi vil blive brugt til at markere særlige landemærker, virksomheder og restauranter i byer som understøtter dette.

Google Maps AR will orient itself by scanning nearby features [Image Credit: Google]

Testperioden er i gang

Til trods for at Google Maps AR-funktionen blev annonceret midt i 2018, er den endnu ikke frigivet til nogle brugere. The Wall Street Journal har dog fået mulighed for at teste en tidlig version.

Journalisten David Pierce udtaler, at Google indtil videre kun har gjort funktionen tilgængelig til test for nogle få brugere, og forventer en bredere lancering ”senere”, eftersom der stadig er nogle ting ved brugerfladen, som skal udglattes.

Den nuværende funktion af AR-funktionen kræver, at brugerne holder kameraet i lodret position og peger det i et par retning, hvorefter det ifølge Pierce kun tog ”et par sekunder” for enheden at finde ud af hvor den var og det med ”imponerende præcision”.

Google har ikke givet os nogen indikation af hvornår vi kan forvente at se funktionen i almindelige enheder, og Pierce noterer sig, at det først vil ske, går ”Google er tilfredse og mener at den er klar”.