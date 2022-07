Google klar til at indgå forlig

Alphabet Inc's Google har accepteret at betale 90 millioner dollar svarende til knap 645 millioner kroner for at få lukket ned for juridisk kamp og retssag med app-udviklere.

Det sker i en retssag, hvor tusindvis af app-udviklere i et massesøgsmål har anklaget Google for at have udnyttet sin position og taget for høje gebyrer.

Det skriver Reuters

App-udviklerne havde i retssag ved en domstol i San Francisco anklaget Google for at bruge aftaler med smartphoneproducenter, tekniske barrierer og aftaler om indtægtsdeling til effektivt at lukke appens økosystem og i stedet kanalisere de fleste betalinger gennem Google Play med et standard servicegebyr på 30 procent.

Som en del af det foreslåede forlig oplyser Google i et blogindlæg, at det ville lægge 90 millioner dollar i en fond for at støtte app-udviklere, der tjente to millioner dollar eller mindre i årlig omsætning fra 2016-2021.

"Et stort flertal af amerikanske udviklere, der tjente indtægter gennem Google Play, vil være berettiget til at modtage penge fra denne fond, hvis de vælger det," lyder det fra Google i blogindlægget. Sådan skriver Computerworld.

Google sagde, at det også ville opkræve udviklere en 15 procents provision på deres første million i indtægter fra Google Play Butik hvert år. Det begyndte at gøre dette i 2021.

Retten skal godkende det foreslåede forlig.

Der er sandsynligvis 48.000 app-udviklere, der er berettiget til at ansøge om fonden på 90 millioner dollar, og minimumsudbetalingen er 250 dollar, ifølge den advokat, som repræsenterede sagsøgerne.

I Washington overvejer Kongressen lovgivning, der vil kræve, at Google og Apple tillader såkaldt sideloading eller praksis med at downloade apps uden at bruge en app-butik.

Ifølge Google tillader det allerede sideloading. Det ville også forhindre dem i at kræve, at app-udbydere bruger Google og Apples betalingssystemer. Det skriver Computerworld.