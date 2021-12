Godt nyt om Samsung Galaxy S22

Lækket markedsføringsmateriale for Samsung Galaxy S21 FE lovede os en ”fantastisk pris”, og for nylig hørte vi et andet rygte om, at den pris bliver den samme som for S20 Fe. Det vil sige at S21 FE vil få en startpris fra 5.199 kroner.

Men hvordan ser det ud, når det handler om Galaxy S22? Ifølge de seneste rygter kommer standardmodellen af Galaxy S22 til at koste 800 dollars i USA, hvilket er samme pris som Galaxy S21 kostede tidligere i år. I Europa lå prisen på 850 euro.

I Danmark fik S21 en startpris fra 6.599 kroner. Det vil sige, at der stadig kan være mange penge at spare, hvis man er godt tilfreds med de funktioner, som S21 FE kommer med. Vi kan altså også forvente, at Plus- og Ultra-modellerne også får samme pris som modellerne i S21-serien.

Ifølge koreanske medier har Samsung ambitioner om at sælge 14 millioner Galaxy S22-enheder, og derudover otte millioner Galaxy S22+ og elleve millioner S22 Ultra-enheder. Det er med andre ord vigtigt for selskabet at ramme rigtigt med prisen på standardmodellen, da den forventes at blive storsælgeren af de tre.

Udover den billigere pris forventes Galaxy S21 FE at have fordelen af at komme på markedet først, nemlig i begyndelsen af januar. Galaxy S22-serien forventes en lancering en gang i februar. Det skriver Mobil.nu