Garmin Fenix ​​7: rygter om udgivelsesdato, nyheder og hvad vi gerne vil se

Garmin Fenix 7, den næste i Garmins linje af flagskibs løbeure, forventes at lande på et tidspunkt i 2022, og selvom virksomheden selv endnu ikke har frigivet nogen informationer, er rygter for alvor begyndt at komme i løbet af de seneste uger.

Nedenfor finder du information om den sandsynlige udgivelsesdato og pris, plus spekulationer om de funktioner og forbedringer, der vil blive tilbudt, og nedenfor en liste over de ting, som vi virkelig ønsker at se.

Og sørg for at tjekke tilbage regelmæssigt, da vi opdaterer denne artikel med alle nyheder og rygter, indtil Garmin Fenix 7 udgives.

Direkte til sagen

Hvad er det? Efterfølgeren til Garmin Fenix 6 multi-sportsur

Efterfølgeren til Garmin Fenix 6 multi-sportsur Hvornår udkommer det? Muligvis tidligt i 2022

Muligvis tidligt i 2022 Hvad koster det? Sandsynligvis omkring 4.000.-

Garmin Fenix 7 udgivelsesdato og pris

Det er nu december 2021, og baseret på tidligere erfaringer forventer vi ikke, at nogen nye Garmin enheder dukker op før det nye år. Garmin frigiver typisk de fleste af sine enheder mellem juni og september (Fenix 6-serien landede i august 2019), så vi bliver sandsynligvis nødt til at vente et stykke tid endnu på Fenix 7. Det gælder også for alle andre enheder i serien, som kunne omfatte en Fenix S, Fenix X og Fenix X Pro.

Hvis du vil have en solcelleversion af nogen af disse ure, skal du nok holde ud endnu længere; der er typisk noget tid mellem lanceringen af en ny Garmin enhed og solcelle versionen.

Garmin Fenix 6 lanceret August 2019 (Image credit: Garmin)

Garmin Fenix 6 koster omkring 3.000.- for standard versionen. Andre modeller i serien, såsom Fenix 6S, Fenix 6X Pro og Fenix 6X Pro Solar koster en del mere.

Selvom der ikke er nogen prisrygter for Garmin Fenix 7-serien endnu, vil det sandsynligvis koste et lignende beløb.

Når det er sagt, så justerer Garmin priserne for nye modeller, og Garmin har været kendt for at gå både op og ned med priserne, så Fenix 7 kan koste både lidt mere eller lidt mindre. Men da vi forventer, at dette er en 'stabil' lancering, forventer vi noget lignende - de ældre modeller har en tendens til at være de billigere muligheder for dem, der ikke ønsker de nyeste modeller.

Garmin Fenix 7 nyheder

Der er ikke rigtig nogen Garmin Fenix 7-rygter endnu, men vi kan gætte på nogle mulige funktioner og ændringer. For eksempel er det muligt, at solopladningsteknologien, der bruges på topmodeller af Garmin Fenix 6, vil blive gjort tilgængelig i hele serien. Det er også sandsynligt, at Garmin vil gøre, hvad de kan for at reducere størrelsen og vægten af uret, uden at gå på kompromis med dets udendørs egenskaber.

Generelle forbedringer af specifikationerne og skærmen er også sandsynligvis, og vi vil sandsynligvis se nogle nye funktioner. Præcis hvad er ikke klart endnu, men vi har listet nogle ideer til, hvad vi gerne vil se nedenfor (sammen med nogle ting, vi ikke ønsker at ændre).

1. Et nyt udseende

Fenix 6 er en omfangsrig enhed (Image credit: TechRadar)

Ingen vil beskylde Garmin Fenix 6 for at være stilfuld. Det er for det meste OK, det er trods alt et udendørs ur og er passende robust, men det er også dyrt, og at have et dyrt ur, der ikke er smart eller slankt nok til alle situationer, er ikke helt ideelt.

Derudover påvirker den klodsede bygning også dens fitness egenskaber, da vi i vores anmeldelse fandt, at det var for stort til at være behageligt at have på til for eksempel yoga.

Derfor vil vi gerne se Fenix 7 blive slanket og ideelt set også givet en stilfuld makeover. Hvor levedygtigt det ville være, er vi ikke sikre på, da vi ikke ønsker, at det skal gå på kompromis med dets egenskaber og holdbarhed, men vi vil gerne have Garmin til at forsøge.

2. En mere overkommelig pris

Det er ikke til at komme udenom, at Garmin Fenix 6-serien er meget dyr, det koster endda mere end et Apple Watch 7. Nu er dette en top-end serie, så det vil altid være dyrt, men hvis Garmin kunne barbere bare lidt af prisen, bør det gøre Fenix 7 meget mere tiltalende for en bredere vifte af mennesker.

Når det er sagt, tyder tidligere erfaringer på, at et prisfald er usandsynligt; Garmin enheder lanceres normalt til samme pris som deres forgængere.

3. Ingen AMOLED

Fenix 6 har praktiske knapper, men ingen berøringsskærm (Image credit: TechRadar)

Vi har hørt forslag om, at Garmin Fenix 7 kan have en AMOLED-skærm, som vist på den nyligt udgivne Garmin Venu 2, men vi tror, det kan være en dårlig ting. En AMOLED-skærm ville se godt ud, men ville have en betydelig effekt på batterilevetiden - et stort problem for flerdages begivenheder. Det er måske ikke så smart, men memory-in-pixel virker som et mere praktisk valg.

4. Solopladning på tværs af rækkevidden

Garmin tilføjede solopladning til sit udvalg med Garmin Fenix 6X Pro Solar, men størstedelen af Fenix 6-modellerne inkluderer det ikke, så vi vil gerne se, at dette bliver en standardfunktion for Fenix 7-serien.

Når det er sagt, så hvis det gør, vil vi også gerne se det forbedret, da vi i vores anmeldelse fandt ud af, at det ikke gjorde meget for at forbedre batterilevetiden. Med sin nyligt lancerede Quatix 6X Solar har Garmin bevist, at solenergi kan gøre en reel forskel, hvilket gør det muligt for uret at holde op til 24 dage mellem opladningerne, så vi er forsigtigt optimistiske.

5. En EKG sensor

Apple Watch 5 har EKG, så hvorfor ikke Fenix 7? (Image credit: Future)

Selvom Garmin Fenix-serien er mere fokuseret på fitness end generel sundhed, er der ingen grund til, at uret ikke kan begge dele, og tilføjelsen af et EKG (elektrokardiogram) ville hjælpe på det.

Dette er en funktion, der næsten helt sikkert kommer til Garmins ure i den nærmeste fremtid. Tidligere i år begyndte Garmin at rekruttere til et elektrokardiogram klinisk vurderingsstudie, som skulle begynde i marts og havde til formål "at bekræfte, at Garmin EKG (elektrokardiogram) softwarealgoritmen kan detektere og klassificere atrieflimren og normal sinusrytme på enkeltaflednings-EKG-data fra en Garmin håndledsbåret forbrugerenhed."

Garmin skal stadig indhente godkendelse fra FDA og andre sundhedsmyndigheder rundt om i verden, men kunne altid frigive Fenix 7 med dets EKG-sensor deaktiveret og aktivere den senere via en firmwareopdatering, når den modtager grønt lys.

6. Fuel advice

Polar Grit X (og det nye Polar Grit X Pro) er designet til seriøse udholdenhedsatleter, og en af urets iøjnefaldende funktioner er noget, vi ville elske at se i det næste Garmin Fenix 7: Fuel advice. Dette hjælper med at sikre, at du forbliver hydreret og undgår at ramme muren ved at bede dig om at indtage vand og kulhydrater med jævne mellemrum, baseret på din fysiologi og planlagte aktivitet. Du er ofte ikke klar over, at du bliver dehydreret eller løber tør for glykogen, før det er for sent, så det kan spare dig for mange smerter på lange løbeture og ture.