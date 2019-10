Gaming-tilbud: Spar 46% på Razer Huntsman Elite

Hvis du er gamer og planlægger at udskifte dit tastatur, vil vi anbefale dig at lægge vejen inden om CDON.com og tjekke deres knivskarpe tilbud på Razer Huntsman Elite.

Onlineforhandleren har sat det glimrende tastatur ned fra 1.790 kr. til 959 kr., hvilket altså vil sige, at du har mulighed for at spare 46 procent. Og du finder ikke Razer Huntsman Elite billigere lige p.t., viser vores pristjek blandt de gængse hjemlige forhandlere.

På TechRadars top 10-liste over markedets bedste gaming-tastaturer indtager Razer Huntsman Elite en flot andenplads.

Det skyldes ikke mindst, at det er superhurtigt, takket være sine optomekaniske kontakter. Med sin Opto-Mechanical Switch-teknologi kombinerer Razer mekaniske kontakter med optiske sensorer, hvilket betyder, at dine indtastninger registreres lynsnart.

Det er også værd at bemærke, at Huntsman Elite er behageligt at bruge – og så kommer tastaturet i øvrigt med en heftig belysning, der kan holde en hel skrivebordsfest kørende.

Hvis du vil vide mere om Razer Huntsman Elite, eller ønsker at købe tastaturet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder, så det er nok en god idé at tage en hurtig beslutning, hvis du gerne vil score rabatten.