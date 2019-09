De bedste gaming tastaturer fra 2019

Hører du til dem, der tager gaming alvorligt, så er det i din egne interesse at investere i et af de bedste gaming tastaturer. Især, hvis du allerede har investeret en masse penge i den bedste gamer pc. Så er det vigtigt, at du også har noget solidt gaming tilbehør, hvis du skal have det bedste ud af din maskine. Selv om det kan være fristende at spare penge ved at forlade butikken med et tastatur til 99 kr., så gør dig selv en tjeneste og invester i noget bedre grej.

Hvis du ikke gør det, risikerer du at snyde dig selv for en fed oplevelse med dine nye pc spil. Lige som de bedste gaming mus, kan et godt tastatur gøre en stor forskel, når du skal have den bedste og mest fordybende spille-oplevelse. I modsætning til meget andet tilbehør, kan et godt tastatur rent faktisk gøre dig bedre til pc spil, især hvis du har investeret i et mekanisk tastatur.

Hvad er så et godt tastatur til gaming? Inden du gør ud og bruger pengene, så skal du lige finde ud af, hvilken type tastatur du vil have. Skal det være mekanisk eller et membran tastatur (hvor knapperne rammer en trykfølsom plade). Membran tastaturer er som udgangspunkt elendige til gaming, så det er nok bedre at finde et mekanisk tastatur. Og husk for himlens skyld, at der skal være lys i tastaturet. Vi skriver trods alt 2019 i kalenderen, og så går det altså ikke at have et tastatur, der ikke lyser op som et juletræ på speed.

Og hvis det lyder dyrt, så fortvivl ikke, for der er et tastatur på listen, som både er godt og billigt, til dig, der skal spare. Hvis du på den anden side hører til dem, der må købe en ekstra tegnebog til alle dine penge, så er der også nogle lidt dyrere tastaturer på listen, som til gengæld har alle de funktioner, du kan ønske dig.

Lad os kigge nærmere på de bedste gaming tastaturer 2019 har at byde på. Du kan finde links til vores anmeldelser i teksten.

Image credit: Bill Thomas (Image credit: Future)

1. SteelSeries Apex Pro

Udnytter magneternes stilhed

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Smukt udført i aluminium

Indstil forskellige handlinger alt efter, hvor hårdt du trykker på tasterne

Stille

Dyrt

SteelSeries Apex Pros flotte, æstetiske design og smarte OLED display er kun en del af charmen ved tastaturet. Der er mange gode grunde til at SteelSeries Apex Pro får de eftertragtede fem stjerner. De vigtigste grunde er, at det ser fantastisk ud og at det er så solidt bygget, behageligt at sidde ved og så kan du tilpasse handlinger alt efter om du trykker knapperne halvt eller helt ned. Samtidig har det mangetiske kontakter, så det arbejder meget stille, når nu er tale om et mekanisk tastatur. Ydelsen hører til de bedste vi har testet nogensinde, og derfor er det absolut de 199 dollars (cirka 1.350 kr.) værd.

Læs hele anmeldelsen her: SteelSeries Apex Pro

Razer Huntsman Elite

2. Razer Huntsman Elite

Fyr op for lyset

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Hurtige knapper

Taktile kontakter

Dyrt

Hvis du har brug for et tastatur, der er hurtigt, så er Huntsman Elite noget for dig, takket være sine optomekaniske kontakter. Det lyder som en ordentlig mundfuld, men det betyder bare, at Razer har formået at kombinere mekaniske kontakter med optiske sensorer. Det gør det muligt for Huntsman at rykke baren for, hvor hurtigt dine indtastninger registreres. Og det bliver svært at finde et hurtigere tastatur på markedet i dag. Samtidig er det utroligt behageligt at arbejde med, og så er det dækket med så meget bagelysning og RGB lys, at du skal overveje solbriller, inden du skruer op for belysningen. Det skal godt nok have saft fra to USB kabler for at kunne køre, og så koster det med en pris på 199 dollars (cirka 1.350 kr.) en mindre formue og det er alle pengene værd.

Læs hele anmeldelsen her: Razer Huntsman Elite

Roccat Vulcan 120 Aimo

3. Roccat Vulcan 120 Aimo

Sci-fi tastaturet

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Føles lækkert at bruge

Flot belysning

Dyrt

Roccat Vulcan 120 Aimo bør stå øverst på din ønskeliste over gaming tastaturer, hvis du vil have noget, der både ser godt ud og føles lækkert. Det flotte tastatur bruger Roccats egne Titan kontakter i stedet for de Cherry MX kontakter, der sidder i de fleste tastaturer på vores liste. Og vi er ikke bange for at sige, hvor fantastiske de er. Tastaturet kombinerer fantastisk taktilt feedback med stilhed og masser af komfort. Det er ikke svært at se, hvorfor det er et af de bedste gaming tastaturer på markedet i dag. Set til 1.199 kr.

Læs hele anmeldelsen her: Roccat Vulcan 120 Aimo

Logitech G513

4. Logitech G513

Gaming i stilhed

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Overlegne kontakter

Fantastisk RGB belysning

Ingen dedikerede medie-taster

En af de største udfordringer med Cherry MX Red taster er, at selv om de er gode til gaming, så dur de ikke til at skrive andet end dit Steam login. Derfor er Logitech G513 med sine Romer-G Linear kontakter så fremragende. Tastaturet har en finish i børstet metal, som på mirakuløs vis nærmest er immunt overfor fingeraftryk. Samlet set er det et af de bedste gaming tastaturer, vi har set til dato. Set til 1.199kr.

Læs hele anmeldelsen: Logitech G513

Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

5. Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

chokerende meget for pengenne

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Cherry MX Brown kontakter

Billigt

Plastik

Når du tænker Alienware er "værdi for pengene" måske ikke den sætning, der først falder dig ind. Men man får faktisk meget for pengene, når man køber Alienware Pro Gaming Keyboard AW768. For under 100 dollars eller cirka 675 kr. får du det sejeste tastatur med mekaniske taster, dedikerede makro-taster og et strømlinet design. Det er ikke tastaturet med flest funktioner og features, men det gør faktisk ikke noget. Det er et af de bedste gaming tastaturer i 2019, og Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 kan både dominere i spillet og se godt ud samtidig.

Læs hele anmeldelsen her: Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

Cooler Master MasterSet MS120

6. Cooler Master MasterSet MS120

Hele pakken

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Nej

Kompakt design

Overdådig belysning

Den medfølgende mus er ikke imponerende

Det behøver ikke altid være super dyrt eller avanceret for at være godt. Det er Cooler Masters tastatur, MasterSet MS120, det perfekte eksempel på. Selv om der er tale om et sæt med tastatur og mus, så er det tastaturet, der er stjernen i denne duo. Det koster lige under 100 dollars (ca 675 kr.), så det er overkommeligt, selv om godt kan spille med blandt de dyrere tastaturer på listen, når det gælder kvalitet. Kontakterne under tastaturet giver en masse taktil feedback og stor bevægelighed. Det er samtidig stille, så du kan banke løs i tastaturet i en intens kamp, selv om det er sent om aftenen. Cooler Master MasterSet MS120 er uden tvivl et af de bedste gaming tastaturer til under 100 dollars.

Læs hele anmeldelsen her: Cooler Master MasterSet MS120

Corsair K63 Wireless

7. Corsair K63 Wireless

Trådløs PC gaming når det er bedst

Forbindelse: Trådløs | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Perfekt til sofa-gaming

Har alle funktioner

Spinkel håndledsstøtte

Vi har testet mange kablede gaming mus i de seneste år, men vi har ikke set så mange trådløse tastaturer, og dem vi har set, har vi ikke været vilde med. Men det ændrede sig, da vi fik Corsair K63 Wireless tastaturet ind foran computeren. Corsair har simpelthen taget alt det, der var fedt ved deres kablede version af tastaturet og puttet det ind i den trådløse udgave - uden at gå på kompromis overhovedet. Så her får vi gode Cherry MX Red kontakter, fuld RGB belysning og brugbare taster til mediestyring. K63 er beviset på, at trådløse tastaturer i 2019 også kan bruges til gaming. Set til 1.049 kr.

Læs hele anmeldelsen her: Corsair K63 Wireless

Corsair K95 RGB Platinum

8. Corsair K95 RGB Platinum

RGB gaming tastaturenes Rolls Royce

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Hypnotisk disko belysning

Smart mediestyring og genvejstaster

Stilfuldt design i aluminium

Kikset software

Håndledsstøtten i gummi bliver hurtigt snasket

En pris på 159 dollars eller cirka 1.100 kr. er måske lige i overkanten, men Corsair K95 RGB Platinum er altså også et af de bedste gaming tastaturer, vi har testet i det seneste år. Du får meget for pengene, og her snakker vi ikke det sædvanlige lir med smart RGB belysning - selv om tastaturet har virkelig meget lys indbygget blandt andet i form af 19 lys-zoner med 16,8 millioner farver. Næ, når vi siger, du får meget for pengene, mener vi de seks dedikerede makro taster, 8MB indbygget lagerplads og en anodiseret børstet aluminiumsramme, der ligner en million.

Læs hele anmeldelsen her: Corsair K95 RGB Platinum

Havit Low Profile Mechanical Keyboard

9. Havit Low Profile Mechanical Keyboard

Lav profil, høj ydelse

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Fuldt programmerbare taster

Tyndt, slankt design

Ingen knapper til multimediestyring

Du tænker sikkert, at når du har set ét gaming tastatur har du set dem alle: Store, anmassende stykker metal og plastik, hvis RGB belysning får dig til at se lysende prikker over alt. Men så vil Havit Low Profile Mechanical Keyboard overraske dig. Selv om det bestemt har RGB belysning (hvordan skal man klare sig uden?), så efterlader den resten af klichéerne i bakspejlet. Det er flot og responsivt, og så fylder det ikke mere end højst nødvendigt, hvilket gør det ekstremt komfortabelt at bruge til spil. Der er ingen knapper til styring af multimedier, men når vi får et tastatur, der er så godt til under 500 kr. i Danmark. Ja, så klager vi ikke.

Læs hele anmeldelsen her: Havit Low Profile Mechanical Keyboard

Razer Cynosa Chroma

10. Razer Cynosa Chroma

Dit tastatur kan tåle vand

Forbindelse: Kablet | Bagbelyst tastatur: Ja | Programmerbare knapper: Ja

Billigt

Fladt design

Membran kontakter

Er du ny inden for pc gaming, og skal du bruge et tastatur, der klare sig godt, og som ikke har samme høje pris som mange mekaniske tastaturer, så er Razer Cynosa Chroma måske noget for dig. Det har ikke den taktile lyd, som de dyrere mekaniske tastaturer. Men dens hybride kontakter, der er en blanding af mekanisk og membran teknologier, klarer sig nu alligevel godt. Det kan holde styr på 10 samtidige tastetryk og opdateres hvert millisekund. RGB belysningen er lækker, og Razer Cynosa Chroma er et af de bedste gaming tastaturer til nybegyndere, der ikke er helt klar til at bruge en formue på det dyreste grej endnu. Razer Cynosa Chroma er set til under 500 kr. herhjemme, så det er til at betale.

Læs hele anmeldelsen: Razer Cynosa Chroma

Bill Thomas, Gabe Carey and Michelle Rae Uy har også bidraget til denne artikel

Image credit: TechRadar