Gaming-tilbud: Acer Nitro VG0-skærm nedsat med 41%

Er du på udkig efter en ny gamingskærm, der ikke dræner din bankkonto, kan det svare sig at tjekke Elgiganten lige nu.

Hos forhandleren har man nemlig nedsat den i forvejen budgetvenlige model VG240Y fra Acers Nitro VG0-serie med 41%, så du nu kan købe den for blot 999 kroner.

Acer Nitro VG240Y 23,8"| 1.699,- 999,– | 41%|Elgiganten

Her får du meget for pengene. Skærmen kommer bl.a. med IPS-teknologi til forbedret billedkvalitet samt mulighed for tilpasning af indstillinger og visuelle tilstande med Acer Display Widget-software.Se tilbud

Den 23,8 tommer store skærm er slank med tynde kanter, og IPS-panelet har Full HD (1920x1080) opløsning. IPS står for In-Plane Switching og er en teknologi, der benyttes i LCD-skærme for at forbedre betragtningsvinkler og farvegengivelse.

De fordele, man kan høste med IPS-teknologien, koster oftest i forhold til skærmens hastighed – og med sine 75 Hz ligger Acer Nitro VG240Y da også i den lave ende, hvad angår opdateringshastighed til især actionspil.

Til gengæld kan den prale af en responstid på kun 1 ms, hvilket er meget imponerende.

Så alt i alt er der tale om et tilbud, der bestemt er værd at kigge nærmere på for de, der ikke er klar til at spendere en formue på en gamingskærm, men stadig gerne vil have et gedigent produkt.

Det fremgår ikke, hvor længe Elgigantens tilbud gælder, så vent ikke for længe, hvis du ønsker at gøre brug af det.