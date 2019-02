Hold øje med disse PC-spil i 2019

Det er sikkert at sige, at 2018 var et ganske godt år for PC-spillere, så 2019 har noget at leve op til, hvis der skal serveres et bedre line-up af titler du bare må spille på din bærbare eller stationære.

Og der er bare så meget at glæde sig til. Rage 2, Gears 5 og Metro Exodus vil i de kommende måneder kunne slukke tørsten hos de skydegale, imens The Division 2, Anthem og Skull & Bones vil hæve barren i online-verdenen.

Selv taktik, strategi og simulation - genrer der traditionelt set hører hjemme på PC – får nye titler i form af Imperator Rome, Anno 1800 og Phoenix Point. Og det er kun nogle af dem vi kender til indtil videre…

Rage 2

Af alle mulige spil Bethesda kunne have afsløret i 2018, ventede ingen en fortsættelse til den mest skuffende open-world shooter, Rage.

Men med id Software og udvikleren bag Just Cause og Mad Max, Avalance Software, med på holdet, var det netop hvad de gjorde. Og man kan allerede se, at udvikleransvaret nu er i hænderne på det svenske hold, i kraft af et nyt fokus på vanvittig destruktion og kreative skyderier og køretøjer.

Rage 2 er et single player-oplevelse med store våben, endnu større køretøjer og samme slags fysikdrevne destruktion, som vi er blevet vante med fra skaberne af Just Cause. Med et strejf af pangfarver kunne det godt ligne Borderlands, men hvem siger, at det er en dårlig idé?

Anno 1800

Efter to tidligere rejser til den teknologidrevne fremtid, drejer Blue Bytes bysimulator tiden tilbage til Anno 1800.

Den syttende titel i serien bruger katalysatoren kendt som den industrielle revolution til at drive sin ingeniørkunst, mekanik og modeller af kampskibe.

Resultatet er et af de gennemførte spil til dato, samt en tilbagevenden til bybyggeriet, som gjorde de tidlige Anno-spil så underholdende.

Computerdrevne modstandere vil nu bygge og angribe på samme kort, årstiderne vil skifte (hvilket påvirker dine indbyggere og kampe), imens et forbedret handelssystem og det hjælpsomme ”blueprinting”-setup lader dig designe mere effektive byer.

Anthem

Med det fejlslagne Mass Effect Andromeda på behørig afstand – og det næste af kapitel af Dragon Age i produktion, men stadig langt fra lancering – kan den canadiske udvikler Bioware fokusere al sin energi på det co-operative open-world RPG-spil kendt som Anthem .

Der er tale om et tredjepersons skydespil, hvor du kontrollerer en Freelancer – en eventyrer med jetpack på ryggen, der er sendt ud for at søge efter ressourcer i en farlig ny verden.

Du spiller sammen med tre andre spillere og kan tilpasse og forbedre din dragt (exosuit) – kaldet Javelin – som du kommer videre i spillet.

Med en jetpack til at komme frem og dynamiske vejrsystemer som drastisk ændrer verden omrking dig, lover Anthem spænding og indlevelse – hvis ikke en helt ny spilserie.

Phoenix Point

Imens X-COM-serien de senere år er vendt tilbage til sine rødder, har en af seriens medskabere skabt en spirituel efterfølger i form af Phoenix Point.

Det turbaserede strategispil fra Snapshot Games bruger også en invasion fra rummet som baggrundshistorie, selvom disse aliens helt klart har mere tilfælles med væsnerne i HP Lovecrafts bøger. Resultatet er noget der nikker anerkendende til X-COM, imens det prøver at gære tingene lidt anderledes.

Rumvæsenerne vil mutere og udvikle sig ud fra dine taktiske beslutninger, hvilket tvinger dig til at tænker over hvordan du angriber nye horder. Ved at bruge en åben verden, tvinges du til at kæmpe med andre computerstyrede fraktioner om ressourcerne, hvilket giver dig et konstant behov for at genoverveje din position i krigen.

Tom Clancy’s The Division 2

Trods nogle betragtelige forsinkelser – og et par problemer ved lanceringen – har The Division (i stil med Ubisofts online-evner på den lange bane) vokset sig til at være en medrivende oplevelse med fast lancering af ekstramateriale og en ganske underholdende spiller mod spiller-mode (PvP). Udvikleren Massive er tilbage med fortsættelsen, hvor vi er rykket fra Manhatten til Washington DC

USA er stadig under angreb af en virusinfektion, der har ramt befolkningen under Black Friday. De overlevende er tvunget ud i en civil krig med bander af udplyndrere. Som et medlem af The Division, skal du og din enhed, som består af dig og tre andre spillere, give dig i kast med computerstyrede bander, i jagten på nyt grej, deltage i Destiny 2-agtige togter og lignende.

Gears 5

Gears of War 4 var ikke helt det energitilskud til serien, som udvikleren, The Coalition, lovede. Men man kan så sige, at der er en grund til, at Gears-formularen blev så kendetegnende for tredjepersons skydespil. Det virker, så hvorfor pille for meget ved opskriften?

Gears 5 skifter sit narrative fokus til Kait Diaz (som tidligere var en computerstyret figur i det tidligere spil, selvom hun var omdrejningspunkt i historien), så denne ændring giver helt sikkert mening i fortsættelsen.

Som med tidligere kapitler i serien kan du forvente vanvittige bilsekvenser, intense skuddueller hvor du skal søge skjul og en håndfuld af de gigantiske bosser, som Gears har det med at smide i hovedet på dig.

Ved siden af Single player-kampagnen vil du også kunne spille i multiplayer via splitscreen og i de sædvanlige online rum.

Metro Exodus

Det er et stykke tid siden at den postapokalyptiske shooter/survival horror-serie fra 4A Games sidst gjorde sin entre på PC – faktisk er det næsten seks år siden – men ventetiden er næsten forbi.

Det ser ud til, at Metro Exodus har brugt tiden klogt, med en blanding af de velkendte klaustrofobiske tunneller parret med et nyt fokus på udforskning på sandkasseniveau.

Det større miljø betyder, at du kan udforske det ødelagte russiske landskab og bygge samt forbedre nye våben, bruge list for at for at narre mutanter og andre overlevende og forsøge at overleve det dynamiske vejrsystem, som gør enhver tur til overfladen meget farligere. Metro: Last Ligt fra 2013 var et hit, så vi håber at det tredje kapitel i serien kan leve op til dette.

Skull & Bones

Vi forventede alle at Ubisoft på et tidspunkt ville tage de mest populære elementer fra Assassin’s Creed IV: Black Flag fra 2013 – den imponerende søfart samt kampe til søs – og lave det til et helt spil.

Vi havde dog ikke forventet, at det ville tage seks år, før denne nye serie ville lette anker og melde sin ankomst.

Skull & Bones er resultatet og er en tredjeperson sandkasse, hvor spillerne indtager det samme online ocean og kan føre togter imod computerstyrede skibe eller hinanden.

Du kan tilpasse dit skib (og samle nye modeller), tage ud på skattejagter og forårsage frygt og rædsel på det indiske ocean. Det vides dog ikke, om du kan skyde dig selv ud af en kanon, som det er muligt i Sea of Thieves…

Total War: Three Kingdoms

Efterfulgt af en intensiv gennemspilning af de fantasifulde vidder i Warhammer-serien, vender det historiske vingesus fra Creative Assembly tilbage på real-time strategi-kortet med Total War: Three Kingdoms.

Hensat til en tid, hvor man i Kina kæmpede om kontrollen over det enorme rige, vil Three Kingdoms byde på mere af den velkendte Total War-action – med hundredevis af infanteri- og kavaleri-enheder på skærmen samtidig.

Der er også et nyt socialsystem, som lader dig indgå alliancer med andre fraktioner (hvilket kan være både en velsignelse og en forbandelse, hvis du ikke er så stærk ud i det med diplomati).

Shenmue III

Ingen 2019-liste ville være komplet uden at nævne det nok mest ventede spil af dem alle. Udover Half-Life 3 er intet andet spil er så efterspurgt – nej, krævet – som Shenmue III. Efter en overraskende afsløring under E3 2015, en crowdfunding-kampagne og mange forsinkelser skulle 2019 være året, hvor vi igen kommer til at spille som Ryo.

Seriens medinstruktør, Yu Suzuki lover det største og mest imponerende kapitel i serien til dato, med flere slåskampe, smukke kinesiske 80’er-landskaber og alle de dagligdagsudfordringer du kunne ønske dig.

Lad os krydse fingre for, at det ikke bliver forsinket igen.