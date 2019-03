Esport: Find din indre fartdjævel frem og deltag i Le Mans Event 2019

Nu, hvor vi ikke længere kan sidde i spænding i 24 timer i træk for at se, om Tom Kristensen kan nå op på sejr nummer 10 i det berømt Le Mans-løb, så kan vi måske finde andre danske racerhelte at holde med.

Vi taler selvfølgelig om esport, nærmere betegnet Le Mans Event 2019, som bliver afholdt på Docken i København.

Eventet blev afholdt første gang i 2016, hvor 2.000 tilskuere så med, mens en række esport-deltagere fra hele Europa kæmpede i det digitale Le Mans, der blev afholdt sideløbende med det rigtige løb i Frankrig.

Høje ambitioner

I år bliver Le Mans Event 2019 afholdt den 15.-16. juni, og arrangørerne – REG Racing Series i samarbejde med CEC Event – har skruet godt op for ambitionerne.

Præmiesummen i simulationsspillet er på 10.000 euro, men derudover er arrangementet pakket ind i lækkerier, der skal tiltrække gamere og tilskuere fra hele Europa.

Arrangørerne lokker blandt andet med privat strand, strandbar og lounge, superbiler, DJ samt mad og drikke, mens det 24 timer lange ræs bliver afholdt.

Selve spillet afvikles i iRacing, selvfølgelig på den legendariske Le Mans-bane, og der er tale om en såkaldt single class event med GTE-racere.

Begivenheden er ifølge arrangørerne den største af sin art i Danmark, og får eventet bare en smule af den opmærksomhed, som esport nyder godt af i disse år, kan der blive tale om et rigtigt succesfuldt løb.

Ønsker du og dit hold at spille med, så er det om at finde det bedste gamingudstyr frem og gå i træning.

Ifølge arrangørerne har teams fra hele Europa allerede meldt deres ankomst, men du kan stadigvæk nå at springe til. Tilmelding sker på REG Racing Series' hjemmeside.