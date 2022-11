Elon Musk-ballade rammer nu Tesla

Knap har Elon Musk overtaget Twitter før, at flere tunge annoncører har boykottet at reklamere via platformen.

De flygtende annoncører har ført til et - i hvert fald midlertidigt - fald i omsætning hos Twitter.

Nu viser det sig, at der skabes en form for kædereaktion, når Twitter møder økonomisk turbulens. Tesla-aktionærerne frygter nemlig, at Elon Musk bliver tvunget til at sælge ud af sine aktier i elbilselskabet og skyde dem ind i Twitter.

Det medførte, at Tesla-aktien mandag faldt med hele fem procent, skriver Computerworld.

Da New York Stock Exchange (NYSE) lukkede mandag, lå aktiekursen på under 200 dollaer per aktie.

Det er det laveste niveau, som aktien er lukket på, i mere end et år. Det skriver Computerworld.