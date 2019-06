E3 2019 trailere: De bedste spil-trailere fra verdens største spilmesse

Nye E3 2019 -trailere er blevet tilføjet, herunder to friske fra Nintendo, hvoraf den ene er fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 .

Er du gået glip af de største E3-trailere? Gode nyheder! Vi har lavet en liste med alle de vigtigste E3-videoer indtil videre, herunder de nye Square Enix-trailere såsom Final Fantasy 7 Remake .

Tredje dag af E3-presekonferencen gav os nye videoer fra PC Gaming Show et og derudover fik vi Ubisoft og Square Enix pressekonferencerne.

Anden dag af E3-pressekonferencerne gav os trailere fra Microsoft og Bethesda, herunder endnu ikke annoncerede spil som Deathloop, GhostWire: Tokyo og Bleeding Edge.

Samtidig fik vi de første detaljer om Xbox Project Scarlett .

Den første dag på shower gav os spil-teasere og gameplay fra Electronic Arts og EA Sports: Star Wars Fallen Order, Apex Legends Season 2: Battle Cry, FIFA 20 og Madden 20.

