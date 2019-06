Xbox Project Scarlett: Specifikationer, lanceringsdato og bekræftede spil til Xbox Two

Der er en ny Xbox på vej og den kendes indtil videre under navnet Xbox Project Scarlett.

Microsoft har endelig annonceret næste generation af Xbox-konsollen under sin E3 2019 -pressekonference og det ser ud til at blive et monster.

“Konsollen er for os en vital og central del af oplevelsen. En konsol skal bygges, designes og optimeres til én ting og kun én ting – gaming,” sagde Xbox-chefen Phil Spencer, og demonstrerede firmaets fornyede forpligtelse til at skabe den bedste spillekonsol muligt, efter den mildt sagt kiksede Xbox One-lancering.

”Dette afgørende øjeblik vil blive husket i spilhistorien.” Vi på Team Xbox vil altid forpligte os til at give jer de bedste nye spil. Netop nu er den mest kreative og energiske tid i spilhistorien. Spil og gamere kan være en markant samlende kraft i verden.”

Xbox Project Scarlett ser ud til at blive en utrolig kraftig spillemaskine, med specialfremstillede komponenter fra AMD, og et SSD-drev som kernen for de innovative spiludviklingsteknikker. Her er hvad vi indtil videre ved om hvad der måske bliver kendt som ”Xbox Two”.

Xbox Project Scarlett interne hardware. (Image credit: Microsoft)

Xbox Project Scarlett: nøgle facts

Hvad er det? Xbox Project Scarlett bliver næste Xbox-konsol, aka Xbox Two

Xbox Project Scarlett bliver næste Xbox-konsol, aka Xbox Two Xbox Project Scarlett lanceringsdato: Microsoft vil lancere Xbox Project Scarlett I slutningen af 2020 – dette dækker over månederne oktober til december 2020.

Microsoft vil lancere Xbox Project Scarlett I slutningen af 2020 – dette dækker over månederne oktober til december 2020. Hvad kan jeg spille på den? Halo Infinite er den første bekræftede lanceringstitel, imens alle spil fra tidligere Xbox-konsoller vil kunne spilles via bagudkompatibilitet.

Xbox Project Scarlett komponenter. (Image credit: Microsoft)

Xbox Project Scarlett specifikationer og lanceringsdato

Fordi vi indtil videre har meget lidt at gå ud fra, ved vi stadig ikke hvordan Xbox Project Scarlett kommer til at se ud, ej heller om den kommer til at hedde Xbox Two. Vi har dog en god idé hvad angår hardwaren og specifikationerne på Xbox Project Scarlett lyder allerede særdeles interessante. Maskinen vil benytte en specialdesignet processor fra AMD, som benytter sig af Zen 2 og Navi-arkitekturen, hvilket gør Xbox Project Scarlett fire gange kraftigere end Xbox One X. Det bliver muligt at afvikle spil ved 120Hz (120 billeder pr. sekund) og potentielt med 8K-opløsning, ligesom den vil byde på fancy real-time ray-tracing-teknologi. Det bliver lækkert!

Ligesom det er tilfældet med PS5 , bliver SSD standarden, hvilket giver mulighed for at bruge lagersystemet som virtuel RAM, og kan afhjælpe loadtiderne med en faktor 40x. Dette lader udviklerne streame langt mere detaljerede verdener omkring spilleren. Hvad angår ”standard-RAM” vil konsollen være udstyret med GDDR6.

Selvom gamere i stigende grad går over til digitale downloads, vil Xbox Project Scarlett også have et fysisk diskdrev.

Overfor Eurogamer har den ansvarlige for Microsoft Games Studios, Matt Booty, udtalt: ”Ja, Scarlett vil have et optisk diskdrev. Jeg har stadig film derhjemme på fysiske medier – ikke mange, men nogle få favoritter. Vi kender desuden folk, som holder fast i at købe spil på fysiske medier til deres samling.”

Det er samtidig tænkeligt, at den nye Xbox Elite Wireless Controller Series 2 , som kan forudbestilles nu og er på gaden d. 4. november i år, bliver den controller, som følger med den kommende konsol. Det kan dog være ønsketænkning, men med de store armbevægelser forbundet med denne afsløring, forventer vi intet mindre.

Halo Infinite udkommer eksklusivt til Project Scarlett. (Image Credit: Microsoft)

Halo Infinite bliver lanceringstitlen og reintroducerer Master Chief – du kommer dog ikke til at mangle spil ved lanceringen. Xbox Project Scarlett bliver i stand til at spille spil fra tre konsolgenerationer. Du vil derfor både kunne spille Scarlett-spil, spil fra Xbox One, fra Xbox 360 og fra den allerførste Xbox.

Forvent at se Xbox Project Scarlett blive lanceret op til jul i 2020. Vi får forhåbentlig snart mere at vide – herunder en mere præcis lanceringsdato samt et endeligt navn på konsollen. Her er det værd at huske, at alle rygter peger på to nye konsoller, med kodenavnene Anaconda og Lockhart, hvor den første bliver den kraftigste (nok den vi har beskrevet her) og den anden en billigere model, som primært skal kunne streame sit indhold. Tiden vil vise, om dette stadig er Microsofts plan, men én ting er sikkert – Microsoft har udfordret Sonys PlayStation 5 og vi venter nu på et modtræk.