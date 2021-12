E-Boks kæmper for at holde på kunderne

I ly af udskydelsen af den nye digitale postløsning, Mit.dk, som er udviklet af Netcompany, har E-boks sat gang i en større charmeoffensiv overfor brugerne.

E-boks udnytter Netcompanys problemer og forsøger, at få kunderne til fortsat at være kunder i butikken.

Ifølge Børsen har E-boks, som er den digitale løsning, der håndterer digital post fra det offentlige til og fra borgere og virksomheder, i den forbindelse sendt et digitalt brev med overskriften: “Vigtig servicemeddelelse” ud til fem millioner private brugere og 682.000 virksomhedsbrugere.

“Vi synes, at det er bøvlet for borgerne, hvis de skal flere steder hen, så vi vil gerne have, at de bliver hos os og ser deres digitale post. Vi har passet godt på deres ting de seneste år, og det har vi tænkt os at blive ved med,” siger Ulrik Falkner Thagesen, administrerende direktør i E-boks, til Børsen.

Den nye postkasseleverandør Netcompany har ambitioner om at tilføre den digitale postkasse nye muligheder, som at betale regninger, booke tider og for eksempel chatte med sin bankrådgiver.

Ifølge Børsen har Netcompany valgt at udskyde lanceringen af Mit.dk, fordi Digitaliseringsstyrelsen har udskudt den nye digitale postløsning på baggrund af et presset sundhedsvæsen, hvor kommunikationen fra offentlige myndigheder om vaccineindkaldelser er kritisk for samfundet.

I E-boks’ digitale brev til brugerne er tonen let og forklarende, og det fremgår tydeligt, at E-boks fortsat vil spille med: “Den gode nyhed er, at du også kan fortsætte med at have E-boks, når det nye system engang i 2022 er klar”, skriver E-boks.

Af brevet fremgår det, at “3,4 mio. danskere allerede sagt “Ja-tak” til”, at fortsætte med E-boks.

Ifølge Netcompany har man fuld forståelse for myndighedernes beslutning om at udskyde den digitale postløsning.

“Udskydelsen har ikke betydning for Mit.dks potentiale i markedet,” udtaler Thomas Holst Demant, partner i Netcompany, til Børsen.

Ifølge Thomas Holst Demant varer udskydelsen af Mit.dk første kvartal næste år.