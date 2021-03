Apple Event forår 2021: Hvornår bliver det, og hvad forventer vi ud over iPad Pro?

A new iPad Pro could be in attendance

Nogle Apple events, som lanceringen af nye iPhones eller WWDC ( (Worldwide Developers Conference), foregår efter et præcist skema. Andre begivenheder - som deres event i foråret - foregår ikke efter samme faste skema.

Apple afholder ofte, et event i foråret - gerne omkring marts. Men det nøjagtige tidspunkt og indholdet varierer fra år til år. Så det er muligt, at der slet ikke kommer noget Apple event her til forår.

Så vi har kun rygter at støtte os til, både hvad angår tidspunkt og indhold på Apple eventen. Men rygter om Apple viser sig ind imellem at være sande, og vi har samlet de mest pålidelige til dig her, sammen med en oversigt over de produkter, der kan blive annonceret.

Apple har alligevel ikke nået at afholder deres event i løbet af marts, som mange ellers havde forventet. Og da der ikke er annonceret nogen endnu, så skal vi sandsynligvis et par uger ind i april, inden der bliver afholdt noget.

Hvornår forventer vi et Apple forårs-event i år?

Hvis Apple afholder et event, ser det ud til at blive i april. Det er i hvert fald det, de nyeste rygter peger på - en ikke nærmere bestemt dato i april. Den teori er i hvert fald fremsat af Jon Prosser, der er kendt for at afsløre lække Apple insider-viden. Men da nu mindst er tredje gang han gætter på en dato, må vi tage det med et gran salt.

Vi ved i hvert fald nu, at det ikke blev den 23. marts, som også er en dato Jon Prosser har nævnt. Det samme gælder 16. marts. Den dato var der i øvrigt andre, der troede på, og rygtet spredte sig på et tidspunkt både på Twitter og andre steder. Ingen af dagene har som bekendt set skyggen af et Apple event, så selv om de tidligere har været afholdt i marts, har det ikke været tilfældet i år.

Derfor er det mest nærliggende at tro, at begivenheden finder sted engang i april.

Hvilke nyheder kommer Apple med i 2021

Selv om vi ikke kan sige det med sikkerhed, så er her nogle af de nyheder, vi med stor sandsynlighed kan forvente at se, hvis Apple holder et event.

iPad Pro (2021)

iPad Pro 2020 (Image credit: Future)

En iPad Pro (2021) vil sandsynligvis være den største annoncering fra Apple. Flere kilder har sagt, at den nye model ville blive lanceret i marts, og selv om det altså ikke er sket, så vil det være oplagt, med en iPad lancering på denne tid af året.

Der er selvfølgelig ingen garanti for, at en nye iPad Pro bliver lanceret nu. Men Jon Prosser har antydet, at den er med i Apples næste produktlancering.

Spørgsmålet er så, hvilke nye features en iPad Pro 2021 vil have med? Rigtig mange rygter og en række læk peger i retning af at iPad Pro vil blive udstyret med en Mini LED-skærm, som byder på endnu højre kontrast og bedre farvegengivelse sammenlignet med traditionelle LCD-skærme.

Rygterne siger også, at iPad Pro 2021 kommer i to forskellige størrelser: En version på 11 tommer og en 12,9-tommers udgave. Rygterne siger også, at den kommende iPad Pro kan være udstyret med 5G understøttelse, får et A14 Bionic chipset (som iPhone 12-serien), og at den har et forbedret design, der tager udgangspunkt i forgængeren.

iPad mini 6

iPad mini (2019) (Image credit: TechRadar)

Vi kommer måske også til at se en iPad mini 6, hvis Apple holder et forårs-event i april. Ming-Chi Kuo (analytiker, der er kendt for flere præcise Apple læk og forudsigelser) har udtalt, at han forventer at se en iPad mini 6 i løbet af første halvår 2021, og John Prosser siger, at han har "hørt", at der kommer nye iPads i marts. iPads i flertal, så det er ikke udelukket, at iPad Pro 2021 og iPad mini 6 begge dukker op til Apples næste lancering.

Det skal lige siges, at vi har hørt færre rygter, der omtalte lanceringen af iPad mini 6, så vi anser der er større sandsynligt, at vi ser iPad Pro 2021 inden længe.

Når den engang dukker op, siger rygterne, at iPad mini 6 vil være udstyret med en skærm, der er en lille smule større: 8,5 tommer i stedet for 7,9, som var målet på iPad mini 2019. Det er også muligt, at den beholder den velkendte Lightning port i stedet for at skifte til USB-C. Rygterne siger også, at den får et A13 Bionic chipset lige som iPhone 11-modellerne.

AirTags kommer måske til at fungere som Tile trackerne (Image credit: Tile)

Et andet produkt, der meget vel kan dukke op, er Apple AirTags, som der også har været rygter om i længere tid. Jon Prosser har også her antydet, at de lander i marts, så hvis han bare har lidt ret med hensyn til tidspunktet, så er en lancering i april ikke helt i skoven.

AirTags vil sandsynligvis være en form for sporingsenhed, der fungere lige som Tile. Det vil sige, at du kan putte dem på dine ejendele som for eksempel en taske, en pengepung eller din mobil og så spore enheden, hvis du mister den eller den bliver stjålet.

De nye Apple AirTags vil sandsynligvis fungere på samme måde som Apples Find My-iPhone-funktionalitet og kan muligvis endda koble sig på et stort netværk af andre personers iPhones til at hjælpe med sporing.

Apple AirPods 3

Et lækket foto af Apple AirPods 3 (Image credit: 52audio)

En række kilder har antydet, at AirPods 3 muligvis lander i første halvdel af året og muligvis i marts. Prosser har også sagt, at de er klar til lancering, selvom han tidligere hævdede ikke at have hørt om nogen AirPods (eller iMac) i marts, så vi er slet ikke sikre på, at de vil dukke op.

Her antyder lækager og rygter, at nye AirPods 3 vil være udstyret med kortere stænger, så de minder mere om AirPods Pro. De vil måske også få lufthuller, der skal forhindre dem i at presse øret, så de er mere behagelige at have på i længere tid ad gangen.

De kan også have yderligere fitnessfunktioner, såsom evnen til at bruge lys og sensorer til at måle hjerterytme eller iltindholdet i blodet.

Andre muligheder...

De produkter, vi har nævnt her, er dem, hvor vi mener, der er stor sandsynlighed for at de dukker op på Apples forårs-event 2021 - hvis det altså bliver afholdt.

Det er også muligt, at vi får en ny iMac eller MacBook at se, og måske endda et nyt Apple TV (som Prosser også påstår er klar til lancering, uden at nævne en præcis dato).

Andre mulige produkter er flere AirPods-modeller: AirPods Pro 2 eller AirPods Pro Lite. Men vi udelukker heller ikke en ny iPad 2021 eller endda en iPhone SE 3 - i løbet af april.

Der er ikke nær så mange læk eller rygter om de produkter, i forhold til de andre, vi nævner i artiklen. Men det betyder bestemt ikke, at vi afskriver dem. Faktisk er der kun to rigtig store produktlanceringer, som vi helt udelukker lige nu: En eller flere iPhone 13-modeller og Apple Watch 7. Her er vi sikre på, at de ikke dukker op før vi når hen omkring september.