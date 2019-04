LGs Signature OLED TV R er verdens første sammenrullelige TV

Et år efter at de viste det sammenrullelige OLED frem for verden på CES 2018 , slipper LG sit Signature OLED TV R løs til masserne.

Det spritnye OLED-tv vil komme i en udgave med en skærm på 65 tommer, kaldet 65R9, som kan rulle sig selv ud, når du vil se film eller tv, og rulle sig selv sammen igen i sin kasse, når du er færdig.

Sammen med Full View og Zero View-indstillingen (LGs navne for når TV’et er helt rullet ud eller helt gemt) vil der også være en indstilling kaldet Line View, som tillader kun at vise en lille del af skærmen.

Ifølge LG vil Line View have en Clock-mode, som kan vise hvad klokken er samt hvordan vejret bliver, Frame mode kan vise familiens delte fotos fra en smartphone og Mood mode kan afspille og vise musikinformations samt hjemmeskærm.

TV’et opbevares i et ganske nydeligt møbel, som har omtrent samme størrelse som et langt TV-bord. I bunden er der plads til opbevaring imens der i midten sidder et fremadrettet 4.2 Dolby Atmos system. (uden opadrettede højttalere, vil dette ikke være en ægte Atmos-soundbar, ligesom sidste års W8 og W7 OLED fra 2017, men det er som forventet).

Nu ser du den…

Hvordan vil TV’et så blive forbundet spilkonsoller, kabelbokse og 4K Blu-ray-afspillere? LG har ikke bekræftet præcis hvordan det vil se ud og hvordan det vil fungere, og gemmer den del til sin stand på messen, men der er stor sandsynlighed for, at der vil være rigeligt af ind- og udgange på bagsiden af kassen.

Inde i kassen vil R-Series OLED blive drevet af LGs anden generation af intelligente Alpha A9-processor og ifølge LG benytte deep learning AI til at reducere støj i en firetrins proces. Disse teknologier vil blive parret med OLEDs naturlige evne til at producere dybere sortniveauer og bedre kontrast. Som resten af porteføljen, som blev afsløret i forrige uge , vil R-Series kunne benytte stemmeassistenterne Amazon Alexa og Google Assistant. Dertil understøtter R-Series også Siri Via Apple AirPlay 2 og Homekit, hvilket gør det til det første TV, som understøtter alle tre store platforme.

Savler du blot ved synes af LGs sammenrullelige TV? Det kan vi godt forstå. Desværre må vi vente til senere på året, da LG hverken har afsløret en lanceringsdato eller pris for 65R9 – to detaljer vi regner med at få i anden halvdel af 2019.